Lago Puelo comienza a transitar la creación de un consejo de planificación estratégica

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, anunció que el arquitecto Edgardo Mele, será quien coordine a ad honorem, el proceso de planificación estratégica situacional y participativa para el desarrollo local.

Al respecto el mandatario municipal dijo “Fundamentalmente esto es una deuda pendiente, por eso le pedimos a Mele su acompañamiento, porque Lago Puelo necesita definir esta situación”.

Por otra parte Sánchez, hizo especial hincapié en la importancia de que dicho proceso se lleve adelante de forma participativa, subrayando en tal sentido “Hoy tenemos alguien que va a llevar adelante este trabajo participativo. Yo les vengo diciendo a los vecinos cada vez que tengo la oportunidad, que una vez que arranque es muy importante participar en este proceso y conocer la opinión de los vecinos de los distintos barrios y parajes. No estaría bueno que la definición quede en función de 3 o 4 personas, por eso insisto en que todos deben participar organizándose en forma espontánea o a través de las juntas vecinales”, aseveró el intendente.

En ese marco en la medida que la situación de distanciamiento por la pandemia lo permita “se va crear un consejo de planificación que en forma permanente tiene que ir nutriendo todo el proceso; que calculamos que nos va a demandar más o menos un año y que después tiene que ser aprobado por el Concejo Deliberante”.

Lo importante de esto según Sánchez, es que se arrancó y se ira avanzando de apoco en la medida que el distanciamiento preventivo lo permita “seguramente va haber otro tipo de reuniones, y se activaran los talleres participativos en los distintos sectores de la localidad” puntualizo el mandatario.

Reunión con el colegio de arquitectos

El intendente de Lago Puelo calificó como positiva, la reunión mantenida con referentes del colegio de arquitectos del Chubut-Regional 5 , e indicó que entre los temas charlados, se abordó la obras pública que necesita Lago Puelo. A esto Augusto Sánchez señaló “ El tema proyección de obras es un desafío importante , ya que implica tener en cuenta que la gestión de obras y la planificación a corto, mediano y largo plazo vayan en paralelo pero bastante cerca para evitar generar una brecha en el transcurso del proceso de planificación estratégica ”.

Argentina Hace

En materia de obras públicas, son varios los proyectos impulsados por el municipio de Lago Puelo ante el gobierno nacional, a través del programa “Argentina Hace” , en ese marco el primer mandatario informó que se apunta a obras relacionadas con servicios estructurales para la localidad, entre ellos a mejorar y solucionar los problemas en las redes de sistema de aguas bajo administración municipal , en gran parte se proyectan cambios de cañería, adquisición de nuevas bombas, y varias captaciones de agua, entre ellas figura una obra desde arroyo Corbata ; “ esta es una obra que no es muy grande pero sumamente importante ya que permitiría tener agua en toda una zona de Golondrinas sin tener que depender del sistema de bombeo y por ende que en cada corte de energía el sistema de provisión se vea afectado. Apuntamos que las nuevas captaciones no dependan del servicio de suministro de electricidad “, explicó Sánchez .

Otros proyectos no menos importantes, tienen que ver con el ordenamiento y seguridad urbana con obras de intertrabado en calles, el primero que esta pronto a salir contempla el adoquinado de cuatro cuadras en paraje Isla Norte.

Consultado Sánchez, por los tiempos de aprobación y puesta en marcha de dichos proyectos, respondió que “ Según los profesionales de Argentina Hace, se calcula que para fines de septiembre u octubre se puedan activar las obras”.

Por otra parte se informó que la cartera de deportes municipal acompaña a los cuatro clubes de la localidad, en la carga de proyectos ante el ministerio de turismo y deportes de nación, que tiene una línea de aportes de 500 mil pesos, para mejoras de infraestructura menor para cada una de las instituciones.

Organización y participación de Juntas Vecinales

Por otra parte , el gobierno municipal de Lago Puelo, pone en marcha un desafío interesante a la hora de planificar el desarrollo estratégico e integral de la localidad, que tiene que ver con promover la participación, integración y desarrollo de los vecinos, a través de las Juntas Vecinales, para ello Sánchez designó a Nancy Calocerinos para llevar adelante la coordinación y creación del área de Juntas Vecinales , para que éstas se organicen e institucionalicen, en ese marco el intendente indicó que el concejo deliberante trabaja sobre la creación de una ordenanza que organice mediante un mecanismo claro de conformación de juntas vecinales, teniendo en cuenta que la carta organiza prevé que a futuro las juntas funcionen como una delegación de municipios en los barrios; al tiempo que también contempla a futuro la construcción de un presupuesto participativo, con un porcentaje coparticipable con las juntas vecinales, destinado a obras menores o el funcionamiento propio de las mismas.