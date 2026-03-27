Lago Puelo: Certifican el alfajor mas grande del mundo que supera los 800 kilos

En semana Santa se realiza en Lago Puelo el festival del alfajor patagónico, en su tercera edición sorprendiendo a todos con su tamaño, que según quedó certificado ante escribano publico superara los 800 kilos.

Patricia Manildo y Pamela Diaz, representantes de la panadería Delicias del Lago , a cargo de elaboración del gran alfajor, indicaron que “ Ya hace mas de una semana que estamos trabajando en la elaboración de las tapas, somos 7 personas afectadas al trabajo de elaboración exclusiva del alfajor…” Se confirmó que son 500 kilos en tapas nada más, a lo que se suma el dulce de leche que se usaran unos 400 kilos y 200 mas de dulce frutos del bosque, más 100 kilos de chocolate para bañarlo”.

El alfajor mas grande del mundo, se arma en cuatro cuartos que serán ensamblados en el escenario de la plaza, en donde se expondrá y repartirá de forma gratuita al publico presente en el festival.

El desafío de este año es superar el ultimo alfajor elaborado en Mar del Plata “ La idea es poner a Lago Puelo en boca de todo el país” aseguro Patricia Manildo, representante de la panadería Delicias del Lago que como todos los años colabora con el festival como un gesto de solidaridad y devolución de la comunidad por el acompañamiento a esta empresa privada que gracias a sus clientes se encuentra en constante crecimiento.