Lago Puelo adhiere al decreto provincial 355/21

El viceintendente de Lago Puelo, Alejandro Marqués, confirmó que la localidad adhiere al decreto provincial 355/2021 en el que se extiende la vigencia de las medidas de cuidado a la población hasta el 6 de junio.

«La decisión descansa en que continuamos en la misma situación de riesgo epidemiológico alto», expresó Marqués. La resolución 1170/21 da continuidad a la restricción de circular entre las 19 y las 6 del día siguiente. La Administración Pública del Municipio de Lago Puelo permanecerá sin atención al público con guardias mínimas. Se garantizará la recolección de residuos y provisión de agua, así como también el funcionamiento de los comedores comunitarios. Además permanecerá la atención de toda cuestión relacionada con la catástrofe ígnea.

Mientras esté efectiva la normativa, continúan suspendidas las actividades deportivas grupales y de contacto, quedando solamente habilitados los deportes individuales o aquellos que permitan mantener el distanciamiento físico y las medidas sanitarias apropiadas en los horarios aceptados para circular. Los comercios podrán funcionar únicamente hasta las 19 horas, con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Las farmacias y estaciones de servicio (sólo para provisión de combustibles) podrán funcionar las veinticuatro horas del día.

Por otra parte, los establecimientos no esenciales de gastronomía, podrán funcionar hasta las 23 horas, únicamente con la modalidad take away (retiro en el local) o delivery (para llevar), sin atención al público. No está permitido el funcionamiento de los establecimientos no esenciales de gastronomía con consumo dentro del local.

Las empresas de remises podrán transportar pasajeros en el horario de circulación permitida. Fuera del mismo, solo podrán trasladar a las personas exceptuadas de las restricciones de circulación. Además, en la resolución se recuerda que el departamento Cushamen, del cual Lago Puelo forma parte, ha sido considerado de «alto riesgo epidemiológico» y se encuentran suspendidas las clases en forma presencial.