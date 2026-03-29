Lago Puelo: Actividades por el Aniversario y Malvinas

En el marco de las actividades conmemorativas por el 98° Aniversario de Lago Puelo y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la Municipalidad de Lago Puelo propone una serie de actividades abiertas a toda la comunidad los días miércoles 1 y jueves 2 de abril.

Las actividades comenzarán el miércoles 1 de abril a las 21:00 hs con la Vigilia por los Caídos en Malvinas, que tendrá lugar en el Concejo Deliberante. Será un espacio de memoria y reflexión colectiva en homenaje a los Veteranos y a quienes dieron su vida por la Patria.

El jueves 2 de abril, a las 10:00 hs, será la inauguración del Museo “Memorias del Bosque”, ubicado en el Paseo Botánico. Este nuevo espacio cultural busca preservar y transmitir la memoria colectiva, la historia local y el profundo vínculo de la comunidad con el bosque y el territorio.

Ese mismo día, a las 11:00 hs, se realizará el Acto Oficial por el 98° Aniversario de Lago Puelo, junto con la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en la Casa de la Cultura. Será un encuentro para celebrar la identidad del pueblo y rendir homenaje a nuestra historia.

Desde la Municipalidad de Lago Puelo se invita a toda la comunidad a participar de estas actividades, en una fecha de profunda significación histórica, memoria colectiva e identidad local.