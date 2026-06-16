Lago Puelo-Abuso sexual: Declararon «estancado» al jurado popular y la Fiscalía decidió mantener su acusación para dar respuesta a la víctima

Tras más de seis horas de intensa deliberación, el jurado popular que tenía la responsabilidad de dictar un veredicto en un caso de abuso sexual agravado fue declarado formalmente «estancado». Los ciudadanos que integraron el tribunal no lograron alcanzar el número de votos necesarios para emitir una decisión común, ya fuera para declarar al imputado «culpable» o «no culpable».

Ante la imposibilidad de destrabar el debate, el procedimiento debió darse por concluido sin un veredicto definitivo. Sin embargo, la Fiscalía ya adelantó de manera firme que la causa no quedará impune y que mantiene su acusación y pide la realización de un nuevo juicio.

La postura de la Fiscalía: dolor y firmeza

Al conocer la determinación del tribunal ciudadano, la Fiscal Jefa, Dra. María Bottini, se dirigió a los miembros del jurado popular con un mensaje que combinó el respeto por las instituciones vigentes con una profunda empatía hacia la persona afectada.

«A mí también me da bastante dolor y tristeza de no poder dar una respuesta a la víctima; hay que aceptar la posición de la comunidad, no se pusieron de acuerdo», expresó la representante del Ministerio Público Fiscal.

A pesar del escenario adverso, Bottini ratificó el compromiso absoluto de su oficina con la búsqueda de la verdad y la protección de los derechos de la denunciante:

«Pediremos un nuevo juicio para que se haga justicia por la víctima, para que el acusado sea declarado culpable por los hechos por los que fue acusado».

Nuevo juicio

Los lineamientos procesales que rigen los juicios por jurados contemplan que, ante un escenario de estancamiento insalvable, la parte acusadora tiene la facultad de solicitar la conformación de un tribunal popular completamente nuevo para rehacer el juicio.