La Universidad del Chubut presenta su proceso de evaluación institucional con la visita de reconocido especialista en educación superior

La presentación pública se realizará el próximo miércoles 17 de junio con la presencia del doctor Paulo Falcón, quien expondrá sobre los alcances y objetivos de esta instancia estratégica para el fortalecimiento de la UDC. En los días previos habrá charlas abiertas destinadas a la comunidad universitaria.

La Universidad del Chubut (UDC) dará inicio a una etapa clave para su fortalecimiento institucional con la visita del doctor Paulo Falcón, reconocido especialista en educación superior y evaluación universitaria. El miércoles 17 de junio se realizará en Rawson la presentación pública del proceso de Evaluación Institucional de la UDC y la firma de un Acta de Compromiso y Acompañamiento Institucional, con la participación de instituciones educativas, autoridades provinciales y municipales.

La visita de Falcón se enmarca en el trabajo preparatorio que la UDC viene desarrollando de cara al proceso de evaluación institucional, cuya etapa de autoevaluación está prevista para comenzar durante el segundo semestre de 2026. Este proceso, contemplado en la Ley de Educación Superior N°24521 y de carácter voluntario, permitirá analizar de manera participativa las distintas dimensiones de la vida universitaria y constituirá la base para la posterior evaluación externa prevista para 2027.

Presentación y exposiciones

En este contexto, el miércoles 17 de junio a las 9 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Administración de Vialidad Provincial de Rawson, se hará la presentación pública del proceso de Evaluación Institucional de la UDC y firma de Acta de Compromiso y Acompañamiento Institucional.

De la rúbrica participarán la rectora de la UDC, Marcela Inés Freytes Frey; los ministros de Educación, José Luis Punta y de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi y la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil.

En la ceremonia, Paulo Falcón expondrá sobre los alcances y objetivos de la Evaluación Institucional, entendida como una instancia estratégica para el fortalecimiento de la Universidad del Chubut, la mejora continua, la planificación institucional y la consolidación de su proyecto universitario provincial.

Agenda de actividades para la comunidad educativa

Entre las actividades previstas se destacan una charla abierta destinada a la comunidad universitaria, donde se abordará el sentido y los alcances de la evaluación institucional como herramienta de reflexión y mejora continua, y la presentación pública del proceso de Evaluación Institucional de la UDC, instancia en la que se realizará la firma de un Acta de Compromiso y Acompañamiento Institucional.

El martes 16 de junio a las 17 horas, se realizará una charla abierta denominada: “La evaluación institucional en la UDC: participación, reflexión y construcción colectiva”. El encuentro será en el Edificio de Aulas UDC Rawson, (Luis Costa 290).

Por otra parte, el miércoles 17 a las 16 horas, se hará una charla abierta en la Extensión Áulica de Puerto Madryn: “La evaluación institucional en la UDC: participación, reflexión y construcción colectiva”, actividad que tendrá modalidad híbrida con transmisión por streaming.

De esta manera, la Universidad del Chubut da comienzo a una etapa de construcción colectiva que buscará involucrar a toda la comunidad universitaria en la reflexión sobre su presente y la planificación de su futuro, sosteniendo su compromiso con la calidad académica y el fortalecimiento institucional.

Falcón

El doctor Paulo Falcón es rector de la Universidad CAECE, abogado, doctor en Humanidades y cuenta con una amplia trayectoria en gestión universitaria y políticas de educación superior en Argentina y América Latina, que incluye la Dirección Nacional de Gestión Universitaria. Actualmente integra el Consejo de Gobierno del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO), organismo de referencia regional en materia de calidad y evaluación universitaria.

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