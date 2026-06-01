La Universidad del Chubut firmó un acuerdo para impulsar prácticas profesionales

A través de un nuevo convenio de cooperación, la casa de altos estudios provincial recibirá a estudiantes del ISET N°820 para desarrollar prácticas vinculadas a la comunicación institucional y la producción de contenidos audiovisuales.

La Universidad del Chubut (UDC) y el Instituto Superior de Educación Técnica (ISET) N°820 de Trelew firmaron un convenio específico de cooperación que permitirá a estudiantes de la Tecnicatura Superior en Producción de Multimedios realizar sus prácticas profesionalizantes en distintos espacios de la universidad.

El acuerdo fue rubricado por la rectora de la UDC, Marcela Inés Freytes Frey, y la directora del ISET N°820, Doris Chifflet, con el objetivo de fortalecer la articulación entre ambas instituciones y generar instancias de formación práctica para estudiantes de la carrera.

Además, participaron del encuentro el vicerrector de la Universidad del Chubut, Fernando Menchi, y el vicedirector del ISET N°820, Norberto Murillo.

En el marco del convenio, la asignatura “Práctica Profesional Integral” se desarrollará en áreas vinculadas a la comunicación institucional y producción de contenidos gráficos y audiovisuales de la UDC, permitiendo que los estudiantes participen de experiencias concretas de trabajo acompañados por docentes tutores y equipos profesionales.

Las actividades se llevarán adelante principalmente en la Sede Rectoral de la Universidad del Chubut, en Rawson, y también podrán incluir instancias de producción en Canal 7 de Rawson, a partir del convenio vigente entre ambas instituciones para la generación de contenidos audiovisuales educativos.

A través de esta iniciativa, se consolidan nuevos vínculos con instituciones educativas de la provincia, promoviendo espacios de formación situados y experiencias que fortalecen la inserción profesional de estudiantes en la región.

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