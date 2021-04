La Universidad del Chubut convoca a interesados para conformar su coro universitario

Se trata de una propuesta artística abierta a toda la comunidad. Los encuentros comenzarán en mayo y serán coordinados por docentes del Instituto Superior de Formación Docente Artística N°805.

La Universidad del Chubut (UDC) a través de su Dirección de Extensión, abrió la convocatoria para formar parte del Taller de Práctica Coral, propuesta musical abierta a toda la comunidad de Gaiman, Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

De esta manera, la UDC pondrá en marcha su coro universitario que contará con la coordinación de los profesores Diego Lacunza y Jorge Dutto de la Formación Artística Vocacional, pertenecientes al Instituto Superior de Formación Docente Artística N°805, sede Trelew y Puerto Madryn.

La actividad, que no exige experiencia ni estudios musicales previos, está dirigida a mayores de 18 años estudiantes, docentes y no docentes como así también a quienes no pertenecen a la comunidad universitaria de Gaiman, Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

Esta propuesta pública y gratuita tiene por finalidad la introducción de los participantes en la disciplina, para la consolidación del Coro Universitario de la UDC.

Los encuentros se desarrollarán tanto virtual como presencialmente en el Centro Cultural de Rawson y en la Extensión Áulica de Puerto Madryn. Quienes estén interesados podrán inscribirse a través de los formularios alojados en el Portal web de la UDC.

Dentro de las prácticas se buscará integrar tres aspectos principales tales como el entrenamiento corporal-vocal, el estudio de las obras musicales elegidas y la aproximación al Lenguaje Musical.

El canto coral en Chubut

El Canto Coral en el medio social chubutense, es una actividad en desarrollo continuo y que reúne a porcentajes altos de la población de todas las edades y estratos sociales. Existe continuamente la posibilidad de generar espacios corales ya sea en Escuelas (nivel Primario y Secundario), o en forma de Coros Vocacionales, Coros Universitarios, Coros Institucionales, Coros Privados, Coros Oficiales, etc.

Teniendo en cuenta las características de nuestra comunidad universitaria, se considera a la actividad musical en general, y al canto coral en particular, como un movimiento inclusivo desde el punto de vista social y laboral.