La Subsecretaría de Asuntos Municipales del Chubut medió en el conflicto entre trabajadores y la Comuna de Rural de Cushamen 

En declaraciones radiales, el jefe comunal de la localidad de la meseta, Ricardo Millahuala, explicó lo sucedido y agradeció a las áreas provinciales intervinientes por acercar a las partes y alcanzar un acuerdo.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales que conduce Luis Aguilera, y con el aporte de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Cristian Ayala, llevó adelante una mediación entre la Comuna de Cushamen y trabajadores afectados a la misma, acercando a las partes para avanzar en la resolución de un conflicto laboral.

En diálogo con un medio radial, el jefe comunal de Cushamen, Ricardo Millahuala, explicó que “el conflicto se suscitó por la imposibilidad de darle continuidad a 14 contratos de personas afectadas a la Comuna para realizar diversas tareas. Los correspondientes contratos vencieron el pasado 31 de diciembre de 2019”.

“Se creó un malestar general de los trabajadores al enterarse que momentáneamente no existía la posibilidad de ser reinsertados en sus tareas habituales por no poder renovarles los contratos”, indicó el Jefe Comunal, agregando que “hablé con ellos y les expliqué la situación. La realidad es que hace un mes que asumí las funciones y aún no tengo asignado el presupuesto que me permite decidir si es posible darle continuidad a los contratos”.

Apoyo provincial

“Estoy muy conforme con el apoyo de la Subsecretaría de Asuntos Municipales de la Provincia, que ha mediado para llegar a un acuerdo entre la Comuna y los trabajadores. Si bien no aceptaron todos, al menos siete de ellos firmaron un acuerdo en el que recibieran un subsidio de 11 mil pesos cada uno, renovable cada tres meses, hasta que se pueda regularizar y ubicarlos nuevamente en sus anteriores actividades, pero con fondos propios de la Comuna”, expresó el mandatario comunal.

En ese sentido, agradeció al Subsecretario de Asuntos Municipales y al Secretario de Trabajo por la intervención y el apoyo para brindar soluciones, manifestando que “sabemos que la Provincia, está atravesando una situación difícil, pero creemos que de a poco todo se va a ir solucionando”.