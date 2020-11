La semana que viene Arcioni anunciará plan de apertura turística de la tres Comarcas provinciales

Lo adelantó a Noticias de la Comarca, el Ministro de Turismo del Chubut, Néstor “Quique” García. Se trata de un plan de recuperación turística diagramada desde el Ministerio de Turismo de forma conjunta con salud pública, el mismo se desarrollará en tres etapas, la primera contempla la apertura interna de corredores recreativos en las tres Comarcas Provinciales.

Es un programa piloto de apertura de corredores recreativos en el contexto de la pandemia Covid 19.” la semana que viene el gobernador estará anunciando la fecha de apertura de las tres Comarca Provinciales .Es un sistema escalonado en donde se abre por 14 días las tres Comarcas, de no mediar inconvenientes, se podría llegar a habilitar el cruce de las Comarcas”, indicó García.

Las tres etapas contempladas de apertura son: Interna de Comarca; Cruce de Comarcas y en tercer lugar la Fronteras Provinciales.

El Ministro subrayó que si bien no hay fechas definidas exactas, dijo que “el plan está compuesto por tres etapas y las mismas las va a ir determinando salud en función de la situación en cada localidad; en principio se fijó como termino 14 días”.

En ese marco, al ser consultado si para enero se prevé la apertura nacional de la actividad turística en la provincia el ministro respondió “Una cosa es la esperanza nuestra, pero esto tiene un día a día y es cambiante en forma permanente… si todo sale bien en función del programa que tenemos estaríamos llegando, va depender del día a día y de la evolución de este virus que es sorpresivo y cambiante y todos los días tiene algo distinto”.

Por otra parte en relación a los protocolos, dijo que los más importantes para el inicio de temporada están listos, son 24 protocolos, y en la actualidad se sigue trabajando en algunos de particular, como por ejemplo el de balnearios y playas.

El impacto negativo de la actividad en la provincial por la pandemia es del 100% de paralización, en ese sentido aún no se cuenta con una medición de pérdidas económicas cuantificadas en números (pesos).

Respecto a la apertura del Paralelo 42º, si bien no hay determinación concreta el Ministro de Turismo de Chubut, Néstor “Quique” García “Creo que El Bolsón tiene un lazo más fuerte con Chubut que con Rio negro en lo que respecta al mundo turístico y generación de economía regional, dentro de nuestro programa está considerada la posibilidad de abrir fronteras con El Bolsón, todo va a dependiendo de las consideraciones de salud”.

García confirmó que hay municipios que ya están tramitando el certificado de destino turístico seguro “ Safe Travels”, al que la provincia ya accedió. “este sello de calidad es sumamente importante está en 144 países, y nosotros consideramos de que es fundamental que todas las localidades vayan adhiriendo, fundamentalmente con la aplicación de los protocolos”, aseveró.

En materia de protocolos todas las actividades relacionadas con el rubro turístico, como lo son producción y pesca, se trabaja en forma conjunta y en comunicación permanente.

Recursos naturales “Hay que valorizarlos muchísimo más”

En otro tramo de la entrevista, el Ministro de Turismo, hizo hincapié en la importancia de continuar poniendo en valor los recursos naturales turísticos al sostener “ Tenemos que valorizar muchísimo más nuestro entorno natural, este entorno para los años que vienen van a ser fundamentales, un 90% de nuestra oferta turista está basada en espacios naturales abiertos…. mantenerlos con el mayor grado de virginidad mantenerlo lo más limpio , prolijo y cuidado posible es la carta de presentación del futuro turístico, porque cuando yo dije e muchas oportunidades que venía un nuevo turismo, esto va a ser en gran parte el nuevo turismo , porque la tendencia mundial va a venir orientada a disfrutar de los espacios abiertos y naturales”.

Estrategias de promoción y comunicación

Finalmente Noticias de la Comarca, le consultó al Ministro que estrategias de promoción fueron repensadas para la puesta en marcha de la rueda turística – , García respondió “ venimos trabajando con una estrategia provincial y a través de redes sociales nacional , pensando en lo que le podemos dar al turista una vez que se produzca la apertura , tenemos en este momento sin fecha varios planes, y estamos activos con distintas acciones, ayer hicimos una muestra de la cultura galesa, dos muestras que tuvieron una gran aceptación una recorrida por nuestra provincia mostrando todos los espacios , muchos mayoristas turísticos, empresas… más de 220 agencias integraron el locutorio de todo un recorrido por la provincia a través de la Cámara Argentina de Turismo , con el EMPROTUR estamos también con estrategias comunes, hay un trabajo promocional….tenemos una batería de planes promocionales que quisiéramos largarlos con una fecha determinada “