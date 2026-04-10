La Sede Andina UNRN y la Asociación Andina de Medicina de Montaña firman un convenio estratégico para el desarrollo regional

El convenio busca articular actividades académicas, de extensión y de investigación en la región norandino patagónica.

La Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y la Asociación Civil Andina de Medicina de Montaña han formalizado un convenio específico de colaboración con el objetivo de establecer relaciones de desarrollo conjunto, complementación y cooperación técnica. El acuerdo fue rubricado por el vicerrector de la Sede Andina, Dr. Diego Aguiar, y el presidente de la Asociación, Dr. Antonio Ramón Chiocconi.

Un marco de cooperación a largo plazo

Este convenio busca articular actividades académicas, de extensión y de investigación en la región norandino patagónica. Asimismo, el acuerdo sienta las bases institucionales para la futura implementación de una Diplomatura Internacional en Medicina de Montaña con sede en San Carlos de Bariloche.

Al respecto, el Dr. Diego Aguiar destacó la relevancia de que la Sede Andina apoye iniciativas de capacitación que se vinculen directamente con las disciplinas y carreras que ya forman parte de la oferta académica de la universidad, como la carrera de Medicina. Por su parte, el Dr. Ramón Chiocconi señaló que este vínculo fortalece académicamente los trayectos formativos de una temática en vacancia, donde existe una demanda laboral latente y una necesidad crítica de contar con profesionales capacitados para desempeñarse en ambientes de altura y geografías hostiles.

Como médico de Bariloche, especializado en esta disciplina, ex presidente del Club Andino Bariloche y jefe de la Comisión de Auxilio, Ramón Chiocconi destacó el carácter pionero del proyecto. Chiocconi se especializó en medicina de montaña en España y Suiza a comienzos de los 2000.

En tanto, el vicerrector Diego Aguiar agregó que “esta iniciativa busca unir la formación con la que cuenta la Asociación de Montaña, las experiencias previas de cursos que se han realizado en Bariloche, la disponibilidad de refugios y las condiciones naturales únicas de la región así como los recursos humanos y equipos de la Sede Andina en las ciencias de la salud.”

La reunión contó con la presencia del director de la carrera de Medicina de la UNRN, Dr. Germán Guaresti y el director de Extensión de la Sede Andina, Esp. Sebastián Hourçouripé.

Primeras acciones conjuntas

Como puntapié inicial y resultado inmediato de este acuerdo, se ha dispuesto la realización del “Módulo estival de medicina de montaña”, que se dictará en Bariloche de manera presencial. Esta actividad, realizada en el marco de la extensión universitaria de la UNRN, está diseñada para brindar herramientas técnicas y criterios de seguridad a profesionales de la salud, rescatistas, guías y otros trabajadores del ámbito de montaña.

La capacitación se desarrollará en el Refugio Berghof y sus alrededores, integrando clases teóricas con simulacros y prácticas en terreno. Con esta primera acción, ambas instituciones comienzan a materializar un proyecto educativo de excelencia que busca profesionalizar la atención sanitaria y la gestión de riesgos en los entornos naturales de la región.