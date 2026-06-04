La Provincia retomará una obra nacional inconclusa y construirá diez viviendas en El Hoyo

El gobernador firmó un convenio con la Municipalidad de El Hoyo para concluir una obra nacional paralizada correspondiente a diez viviendas del programa Casa Propia. La Provincia invertirá $490 millones con recursos propios para garantizar la finalización de las unidades habitacionales. “Estamos cumpliendo lo que otros prometieron y llevando respuestas concretas a familias que llevaban demasiado tiempo esperando”, expresó Torres._

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la firma de un convenio entre la Provincia y la Municipalidad de El Hoyo para finalizar una obra nacional paralizada que contempla la construcción de diez viviendas y que permanecía inconclusa desde hace meses.

El proyecto demandará una inversión provincial de $490 millones para concluir las unidades habitacionales correspondientes al programa nacional “Casa Propia”, cuya ejecución había quedado interrumpida.

Participaron de la firma del acuerdo el intendente de El Hoyo, César Salamín; y el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola.

*Respuestas concretas para las familias*

Al respecto, Torres explicó que “se trata de una obra que había quedado paralizada y que dejó a diez familias sin certezas sobre el futuro de su vivienda. Con este convenio vamos a terminar esas casas y brindar una respuesta concreta a quienes llevan demasiado tiempo esperando”.

“Estamos cumpliendo lo que otros prometieron, siempre con la premisa de llevar soluciones concretas a la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de los chubutenses; en este caso, de diez familias que atravesaban una situación de incertidumbre”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, señaló que “así como cumplimos antes del invierno con que las familias que perdieron sus casas en los incendios vuelvan a tener un hogar, ahora estamos avanzando para dar respuesta a estas familias que soñaban con su vivienda y que, de un día para el otro, se enteraron de que la obra no iba a continuar”.

En ese sentido, destacó que “el esfuerzo de todos los contribuyentes se refleja en este tipo de decisiones y en la posibilidad de seguir transformando recursos en soluciones concretas para la gente”.

*Plan de viviendas*

“Hoy estas diez familias saben que sus viviendas se van a terminar. Eso es cumplir con la palabra y dar respuestas donde durante mucho tiempo hubo incertidumbre”, resaltó el Gobernador.

Además, ratificó que el proyecto “avanzará con la misma celeridad con la que llevamos adelante la construcción de las viviendas para los damnificados de la Comarca, administrando los recursos con responsabilidad para seguir impulsando soluciones habitacionales y fortaleciendo al mismo tiempo la economía local”.

*Terminación de obras inconclusas*

Por su parte, el intendente César Salamín precisó que las diez viviendas “corresponden al programa nacional Casa Propia. Habían sido adjudicadas, pero con la paralización de ese programa las obras quedaron inconclusas”.

Asimismo, indicó que “después de muchos trámites y gestiones, la Provincia decidió financiar estas viviendas, por lo cual estamos sumamente agradecidos con el Gobernador por haberse puesto al frente de una necesidad concreta de estas familias”.

*Obra nacional retomada por la Provincia*

El convenio suscripto entre el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de El Hoyo contempla una inversión provincial de $490 millones para finalizar diez viviendas correspondientes a una obra nacional que había quedado paralizada.

De esta manera, la Provincia garantizará con recursos propios la terminación de las unidades habitacionales y dará respuesta a familias que aguardaban desde hace años la concreción de su vivienda, reafirmando su compromiso con la ejecución de obras y el cumplimiento de los compromisos asumidos con los vecinos de toda la provincia.