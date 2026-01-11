NO TE PIERDAS:
Home / Chubut / La Provincia refuerza combate del fuego del incendio de Pto Patriada

La Provincia refuerza combate del fuego del incendio de Pto Patriada

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, está a cargo del arduo operativo para controlar el incendio forestal detectado en la tarde del pasado lunes en la zona de Puerto Patriada y que demanda el esfuerzo de unas 560 personas, entre combatientes y equipos de apoyo._

El último informe técnico emitido a última hora de ayer sábado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques chubutense, precisa que el mencionado siniestro ígneo sigue activo y que afectó una superficie estimada de 11.970 hectáreas.

El despliegue de recursos es pleno: participan unas 503 personas y hoy domingo está previsto que se incorporen 63 de la Provincia de Córdoba y 15 de la BNNEA del SPMF – AFE. Al mismo tiempo, hay 8 medios aéreos realizando tareas de descarga y traslado.

Es preciso destacar la comunión de esfuerzos entre diferentes instituciones provinciales, municipales y nacionales, entre ellas Bosques, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Educación, Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano, bomberos voluntarios de la región, municipios, Ejército, Gendarmería, Parques, SPLIF El Bolsón y Bariloche, Policía, Pesca, APSV y SPMF Neuquén.

El SPMF informó que ayer se pudieron realizar las tareas planificadas, pero después del mediodía comenzó a intensificarse la velocidad del viento reactivando algunos sectores. El personal llevó adelante diversas tareas, entre ellas la apertura de fajas y el resguardo de lugares con camiones cisterna.

En tanto, los medios aéreos pudieron operar en el área de interfase de la zona de La Angostura, El Balcón, Pedregoso y Aldea San Francisco. Vale mencionar que trabajan 2 helicópteros con helibalde, 2 aviones cisternas, 3 aviones anfibios y un avión hidrante de gran porte con capacidad de 15 mil litros.

Hoy está previsto el ingreso de 63 personas de Córdoba (ETAC) y 15 de la BNNEA del SNMF – AFE. Con estas incorporaciones, se redistribuirá a los combatientes en el área afectada, priorizando aquellas de mayor actividad de fuego con presencia de viviendas e infraestructura y recorridos en lugares con focos activos.

© Copyright 2026, Derechos Reservados | Diseñado por Carlos Mir