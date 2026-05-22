La Policía del Chubut recapturó a peligroso delincuente evadido de la U6 de Rawson

Fue en un rápido accionar efectuado por efectivos de la División GRIM de la fuerza provincial.

En un rápido accionar por parte de efectivos de la Policía del Chubut, fue recapturado un peligroso delincuente que se había evadido este viernes de la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson.

El sujeto de nombre Mathias Flores estaba alojado la cárcel de máxima seguridad ubicada en la capital provincial y fue recapturado este mismo viernes por efectivos de la División GRIM luego de una intensa persecución, que concluyó con su aprehensión.

—