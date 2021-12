La Policía del Chubut realizó allanamientos y detuvo a dos personas por los destrozos al diario El Chubut

Además, se secuestraron elementos tecnológicos que serán peritados y un arma. Hace instantes se entregó una tercera persona involucrada en los hechos.

La Policía del Chubut realizó este lunes por la mañana seis allanamientos y detuvo a dos personas en el marco de la investigación por los destrozos ocurridos días atrás en la redacción del diario El Chubut.

Así lo informó, a través de una conferencia de prensa brindada este lunes desde la de Policía en Rawson, el ministro de Seguridad del Chubut, Leonardo das Neves, acompañado por el jefe y subjefe de la Policía, Víctor Acosta y Luis Cayupil, respectivamente, y el director de Policía Judicial, Julián Vilches.

Hace instantes, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa por parte de las autoridades policiales se entregó una tercera persona en las oficinas de Tribunales de Trelew.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Leonardo das Neves sostuvo que “en el marco del trabajo que se viene realizando en forma mancomunada con la Justicia, se avanzó con un importante despliegue policial para aclarar toda esta situación lamentable que vivimos en esta oportunidad con el ataque al diario El Chubut. Venimos trabajando incansablemente para que esto quede aclarado y para darle una explicación a la sociedad de quienes fueron los responsables”.

“Esto es algo muy serio y tenemos que hablar de cosas concretas y no de supuestos. Nos pusimos como objetivo hablar cuando se empiecen a clarificar los hechos, los que hicieron los desmanes no tenían nada que ver con el no a la mina y ahí se marca la diferencia entre una manifestación y el reclamo genuino como fueron las marchas en toda la provincia mezclada con esta banda de vándalos y delincuentes que lo único que hicieron fue desestabilizar”, manifestó el titular de la cartera de Seguridad.

“Tuvimos estas situaciones que no las esperaba absolutamente nadie y nos encontramos con días muy complejos para nuestro personal policial y nosotros junto a la cúpula policial estuvimos permanentemente al frente y nunca hemos escapado a la responsabilidad”, manifestó el funcionario provincial.

*Allanamientos*

En este sentido, el director de Policía Judicial, Julián Vilches, explicó que “este lunes a partir de las directivas del fiscal Napoli, a cargo de la causa, personal de la Brigada de Investigaciones de Trelew y de la Unidad Regional llevaron a cabo seis allanamientos por el hecho de violencia suscitado en el diario El Chubut luego de identificar a través de las pesquisas realizadas a quienes participaron del ataque”.

“Se realizaron dos detenciones de cuatro que se habían solicitado y se secuestraron elementos tecnológicos que serán peritados, prendas de vestir y un arma. Los allanamientos son como complemento de la investigación y creemos que vamos a seguir trabajando para llegar a la detención de todos los que participaron en este hecho”, señaló Vilches.

Y continuando detalló que “hay dos que se autodenominaron miembros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, lo otro es materia de investigación. La mayoría de las personas identificadas tienen antecedentes”.