La Policía del Chubut realizó allanamientos en Puerto Madryn por amenazas en redes sociales

Se identificó a dos menores de 16 años y se secuestraron dos teléfonos celulares vinculados a la causa.

La Policía del Chubut realizó este lunes dos allanamientos en la ciudad de Puerto Madryn en el marco de una investigación por amenazas e intimidación al alumnado de un establecimiento educativo.

Los procedimientos se llevaron a cabo por personal de la División Policial de Investigaciones (DPI), en los barrios San Miguel y Nueva Chubut, en relación a una intervención policial ocurrida el viernes 17 de abril.

A partir de las tareas investigativas, se logró identificar a dos menores de 16 años, uno de ellos alumno del establecimiento educativo y el otro ajeno al mismo.

Como resultado de las diligencias, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares vinculados a la causa, además de la correcta identificación de los adolescentes involucrados.

Del operativo participaron también equipos de Asesoría de Familia, personal de Infantería, efectivos de las comisarías Segunda y Cuarta, y Policía Científica.

En la causa interviene la jueza penal Patricia Reyes junto a Eugenia Vottero, del Ministerio Público Fiscal.