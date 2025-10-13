La Policía del Chubut intervino en un siniestro vial con un menor fallecido en Paso de Indios

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el conductor del rodado quedó detenido en el marco de una causa por “homicidio culposo”.

La Policía del Chubut, a través de la comisaría de Paso de Indios, desarrolló un procedimiento este domingo alrededor de las 11:30 horas en un accidente de siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 25 a la altura del kilómetro 366 en el sector conocido como “Plaza Triángulo”.

Por causas que se tratan de establecer, un vehículo que circulaba por el lugar impactó a un menor de edad que cruzaba la calzada. Inmediatamente se hizo presente una ambulancia del hospital local que efectuó el traslado para su primera atención médica y, con colaboración del Gobierno del Chubut, se coordinó su posterior derivación a la ciudad de Trelew para estudios de mayor complejidad.

Lamentablemente, durante el trayecto a la ciudad del Valle, el menor se descompensó y posteriormente se confirmó su fallecimiento en el hospital de la localidad de Las Plumas.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el conductor del rodado quedó detenido en el marco de una causa por ‘homicidio culposo’ y se dispuso la extracción de muestras para análisis, además de otras medidas correspondientes.

El cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial de Trelew para la realización de la autopsia correspondiente.

Las diligencias son supervisadas por la Comisaría de Distrito Paso de Indios con la intervención del Ministerio Público Fiscal, personal médico y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

