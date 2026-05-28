La Policía del Chubut detuvo en Comodoro Rivadavia a los principales sospechosos del homicidio de Mariana Calfuquir

Efectivos de la División de Investigaciones de la provincia realizaron dos allanamientos en viviendas ubicadas en los barrios Máximo Abásolo y San Cayetano por el crimen de la mujer de 33 años y las lesiones con armas de fuego a su acompañante, Damián Uribe. En el marco del operativo, también se secuestraron prendas de vestir y elementos de interés.

En el marco de un intenso operativo llevado adelante por efectivos de la Policía del Chubut, este miércoles se concretó la detención de los principales sospechosos del brutal ataque con armas de fuego a Mariana Calfuquir y Damián Uribe en Comodoro Rivadavia. Mediante dos allanamientos realizados esta mañana en domicilios ubicados en los barrios Máximo Abásolo y San Cayetano de la ciudad, personal de la División de Investigaciones secuestró elementos de interés para la causa y arrestó a dos hombres de 34 y 31 años de edad.

El violento hecho ocurrió en la noche del pasado martes 19 de mayo mientras ambas víctimas se trasladaban a bordo de un vehículo en la zona sur de Comodoro. Como producto de los disparos, la mujer de 33 años perdió la vida en el acto y su acompañante resultó lesionado.

El operativo

Tras una ardua investigación, nuevas entrevistas y análisis de registros fílmicos obtenidos a través de una medida intrusiva autorizada mediante orden judicial, efectivos policiales lograron adquirir imágenes esenciales vinculadas con la causa.

A partir de allí, se formuló ante el Ministerio Público Fiscal una nueva solicitud y se amplió la investigación con medidas de comprobación directa que se efectivizaron esta mañana en esos sectores de la ciudad petrolera.

En ambos domicilios, personal de la DPI procedió a la detención de los principales sospechosos del crimen y concretó el secuestro de prendas de vestir y elementos de interés para la investigación.

La investigación estuvo encabezada por el titular Fiscal General, Dr. Ariel Corredera del Ministerio Público Fiscal y otorgadas por S.S. Jueza Penal, Dra. Daniela Arcuri. Los detenidos que, en tanto, darán alojados en distintas dependencias de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a la espera de la audiencia de control de detención.

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