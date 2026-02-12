La Policía del Chubut desarticuló una red de venta de estupefacientes al menudeo en Sarmiento y Comodoro Rivadavia

Se realizaron todos los análisis en ambas localidades y se detuvo a un individuo. Además se secuestró sustancia vegetal compatible con marihuana, fraccionada y compacta; cigarrillos de fabricación casera; balanzas de precisión; dinero en efectivo; un arma de fuego tipo revólver; y cocaína, entre otros elementos.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y de la Policía del Chubut, informó que personal del Área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales – División Drogas Sarmiento, llevó adelante una investigación que permitió desarticular una operatoria vinculada al presunto comercio de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo, conocida como “kiosco” y “delivery”.

La investigación se llevó adelante en el marco de una causa judicial tramitada ante el Ministerio Público Fiscal Federal, bajo la conducción de la doctora Escribano, con la intervención de la Auxiliar Fiscal Analía Serra y del Fiscal Federal Ignacio Sánchez.

Como resultado de las tareas investigativas, se procedió a la realización de todos los análisis y registros domiciliarios, además de solicitudes personales y vehiculares. Dos de los procedimientos se concretaron en la zona céntrica de la localidad de Sarmiento, mientras que el restante tuvo lugar en el barrio Máximo Abásolo de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En el marco del operativo, se produjo la detención de un sujeto, quien quedó alojado en la Comisaría Distrito Sarmiento, a disposición de la Justicia interviniente.

Durante los allanamientos, que fueron supervisados ​​por el segundo jefe del Área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, se procedió al secuestro de sustancia vegetal compatible con marihuana, fraccionada y compacta; cigarrillos de fabricación casera; balanzas de precisión; dinero en efectivo; un arma de fuego tipo revólver; cocaína y recortes de nailon presuntamente utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Asimismo, durante el registro de un inmueble ubicado en el barrio Máximo Abásolo, se constató la presencia de un motovehículo sin chapa patente que, tras ser verificado mediante el sistema de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) por número de cuadro, registraba un pedido de secuestro activo por el delito de robo desde el año 2023. En virtud de ello, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal local, que dispuso el secuestro del rodado, el cual quedó alojado en la Comisaría Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia.

El operativo contó con la colaboración de personal de la División Drogas de Comodoro Rivadavia, del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), de la Sección Especial Guardia de Infantería (SEGI) y de la Comisaría Distrito Sarmiento.