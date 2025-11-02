La nueva colección “Chubut Territorio Creativo” continúa recorriendo la Provincia

La muestra visitó el Museo de la Familia Perón en Camarones y próximamente será exhibida en las localidades de Trevelin y Puerto Pirámides.



El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, presentó en la localidad de Camarones la colección textil “Chubut Territorio Creativo”, una propuesta que reúne 14 conjuntos completos (con un total de 34 piezas) elaborados por artesanas, diseñadoras y artistas visuales de diferentes puntos de la Provincia.



La exposición fue visitada por una gran cantidad a lo largo de una semana en el Museo de la Familia Perón de la localidad costera, y tras su paso por Camarones la colección ahora podrá disfrutarse en Trevelin y Puerto Pirámides.



En Trevelin estará este sábado 1 de noviembre en el Campo de Tulipanes donde la colección “Territorio” se podrá disfrutar junto con el desfile de la colección de “Fieltro Patagónico”, en un evento al aire libre con DJ en vivo.



Por su parte, “Territorio Creativo” estará en Península Valdés del jueves 6 al sábado 8 de noviembre en el hall central del Hotel Rayentray de Puerto Pirámides, en el marco de la Temporada de Ballenas que se está desarrollando en la provincia.



Identidad chubutense



El objetivo de esta colección, además de mostrar el talento creativo, es acercar las obras a distintas localidades para que puedan disfrutarse en vivo y en directo, valorando el trabajo de quienes mantienen viva la identidad textil chubutense; y que las creadoras de estas piezas puedan comercializarlas en distintos puntos de la provincia.



La iniciativa nació en 2024 con el propósito de visibilizar el talento artesanal y reconocer el trabajo silencioso de hilanderas, tejedoras y emprendedoras que sostienen una tradición que une generaciones. En esta edición, la propuesta rinde homenaje al hacer femenino bajo la consigna “Mujeres: pulso vital de la identidad chubutense”, ya que todas las creadoras participantes son mujeres.



Las piezas seleccionadas pertenecen a Carmen Salvador, Dora González, Diana Silbering, Celina Kriedel, Julia Rossi, Mónica Cudugnello, Karina Fernández, Ruth Carvalho, Mabel Segovia, Judith Bensimón, Alejandra Caporale, Adriana Gianina, Brenda Schachner Subirón, Daniela Vidal Alonso, María del Carmen Tejeda, Raquel Guterman, Norma Galleguillo, Laura Castro, Gabriela Carrimán, Alicia Guzmán, Mariela Alejandra Pereyra y la Fundación “Manos Patagónicas para Fieltro Patagónico”.



La colección “Chubut Territorio Creativo” tuvo un importante recorrido durante 2024, con presentaciones en la Casa del Chubut en Buenos Aires durante “La Noche de las Casas”, en la Fiesta Nacional del Tren a Vapor en El Maitén, la Sociedad Rural de Camarones en el marco del Primer Festival de la Lana, la Honorable Legislatura de la Provincia y el Centro Cultural Provincial en Rawson.



En esta nueva etapa, la propuesta reafirma su propósito de promover la cultura y la creatividad a través de la industria textil artesanal, reflejando la riqueza estética y técnica de un sector que interpreta la naturaleza y la identidad chubutense. Cada prenda es un homenaje al viento, la estepa, el mar y los cielos patagónicos, sintetizando en fibras y colores la memoria y el futuro de la provincia.

