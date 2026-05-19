La municipalidad de El Hoyo finalizó las nuevas obras de agua del callejón Mayorga



Personal municipal y de la Dirección General de Servicios Públicos, realizaron tareas de ampliación de red de agua en Rincón de Lobos, gracias a las cuales 17 familias del callejón Mayorga podrán acceder al agua de red.

En esta oportunidad se instalaron 300 metros de caño de PVC de 63 milímetros, con lo cual se podrán realizar nuevas conexiones domiciliarias con manguera de 1/2 pulgada.

Para estos trabajos, se utilizó una retroexcavadora para la zanja correspondiente, colocación de las cañerías, tapeo y conexión final a partir del caño madre y válvulas que permitirán que el servicio llegue a las casas.

De esta manera, los vecinos de la zona podrán acceder al servicio de agua, un reclamo que realizaban hace mas de una década.