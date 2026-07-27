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La municipalidad de El Hoyo continúa los trabajos para mejorar la transitabilidad en toda la localidad

Debido a la situación climática, personal operativo y maquinaria vial continúan recorriendo los distintos puntos de la localidad a fin de asistir vecinos y continuar repasando los caminos.

Se recomienda iniciar la limpieza alrededor de las viviendas y tener cuidado con la caída de grandes cúmulos de nieve de techos y árboles.

Se solicita transitar solo si es estrictamente necesario y tener en cuenta que los caminos de tierra presentan zonas con mucho barro.

En Puerto Patriada y El Desemboque, la circulación es sólo para camionetas 4×4.

Ante emergencias comunicarse al 100. Para asistencia comunicarse al 2944 660996 (protección civil y sólo Whatsapp) y al 2944 689881 (desarrollo social).

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