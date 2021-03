La Ministra Vizzotti arribó a la zona de Catástrofe con 5000 dosis de vacunas Covid 19

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, arribó hoy a la zona de catástrofe por los incendios, en respuesta a la preocupación latente de un posible incremento de casos de Covid 19 en el marco del contexto de emergencia. A la zona en una operatoria especial llegaron 5000 dosis de vacunas, destinadas a la población objetivo de riesgo y a personas que se desempeñan en lugar clave y específico, entre ellos los brigadistas.

En la reunión de trabajo según se indicó se abordaron otros temas inherentes a la salud de la población poniendo la mirada no solo en la pandemia sino en otros efectos negativos a raíz de la situación que atraviesa la región, en relación a lo ambiental, habitacional y la llegada de la época invernal entre otros aspectos, para lo cual se acordó trabajar sobre la definición de acciones con un abordaje integral.

La Ministra Vizzotti, arribó al aeropuerto de Esquel desde donde se trasladó directamente a la localidad de El Hoyo, en donde fue recibida por el intendente Pol Huisman y referentes del hospital rural local.

De la mesa de trabajó también formó parte el intendente de Lago Puelo Augusto Sánchez, y la dirección del hospital rural de dicha localidad.

Según se indicó las autoridades locales plantearon la necesidad de comenzar a gestionar un hospital de alta complejidad para atender a las localidades del corredor cordillerano de Ruta 40.

Por su parte el intendente Huisman destacó y agradeció la presencia del Estado Nacional desde el primer momento de esta catástrofe, con trabajo articulado entre los gobiernos de la Nación, la Provincia y los Municipios para estar cerca de quienes más lo necesitan.

Tras la reunión en conferencia de prensa la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti ratificó el compromiso y preocupación del gobierno nacional, y en especial del presidente Fernández, ante la crítica situación que atraviesa la Comarca.

“No solamente estamos para traer las dosis de vacunas, sino también para acompañar al ministro, los intendentes y el equipo de salud. Sentimos que todos los argentinos y argentinas son exactamente iguales vivan donde vivan y ante situaciones de esta emergencia estamos desde el primer momento con stock de insumos, refuerzos de materiales, y protección personal”, sostuvo la funcionaria nacional.

Es así que a la Comarca llegaron 5000 dosis, enmarcadas en un stock de refuerzo estratégico de vacunas contra Covid 19, con las que el Estado nacional responde con el objeto de disminuir el impacto que pueda generarse en un contexto de dificultad extrema de cumplir con los cuidados y teniendo en cuenta la venidera temporada de invierno con fríos extremos que caracterizan a la Patagonia.

La operatoria especial de vacunación Covid 19 en la región, se realizará con recurso humano y logístico del ministerio de salud de la provincia, a través de los hospitales de las localidades afectadas. Además se destacó que se continúa implementando el calendario de vacunación anual no menos importante, además de la vacuna antigripal.

Vizzotti confirmó 5000 dosis de vacunas, destinadas a población objetiva de riesgo, y quienes cumplen una función estratégica en los diferentes estamentos del Estado, como los brigadistas no solo de la provincial del Chubut sino también de las diferentes jurisdicciones.

Por su parte Augusto Sánchez, destacó la importancia del acompañamiento del gobierno nacional, y el mantener el contacto con ministerios de la provincia, al subrayar ” Contar con la presencia de la Ministra de salud de la Nación con todo su equipo, es la fortaleza que necesitamos todos nosotros, los vecinos necesitan que trabajemos junto a la Nación y la Provincia”, dijo Sánchez, al tiempo que adelantó que” en Lago Puelo, ya está armado para el jueves en la escuela 194 de 09 y 13 horas una operatorio especial de vacunación, en forma conjunta con el hospital rural y el personal municipal “.

Por su parte Puratich, indicó que recibió un informe especial realizado por profesionales del hospital rural de El Hoyo, que se está evaluando con las distintas áreas en relación a los efectos colaterales en la salud de la población directamente afectada y en general producto de la catástrofe ígnea. “La salud no solamente es estar bien de salud sino implica otras cosas. Hoy es importante acompañar a los equipos de salud de los hospitales y de salud mental que tienen un trabajo arduo por delante pasadas las dos primeras etapas, queda un trabajo complejo de contención social y psicológica, eso estamos trabajando y fortaleciendo “, puntualizó el ministro de salud de la provincia Fabián Puratich , al finalizar la conferencia.