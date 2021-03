La mamá de “ Emanuel” pide ayuda urgente para poder tener un diagnóstico certero de la enfermedad que padece el nene de 4 años

Yanina Hérnandez, es mamá de un niño de 4 años ,” Emanuel” ,quien desde inicio de enero de este año viene padeciendo un problema de salud el cual en El Bolsón ni Bariloche han logrado diagnosticar con certeza, la familia teme por la vida del nene, que a causa de vómitos y diarreas severas ya ha perdido 7 kilos de peso y ha sido internado en menos de 2 meses ocho veces.

La madre del pequeño hizo público su preocupación y solicita que quienes tengan el poder y la decisión de ordenar de forma urgente su derivación a un hospital que cuente con la capacidad profesional y equipamiento necesario para poder dar con un diagnóstico certero y así poder realizar el tratamiento médico necesario para que el niño se recupere.

En principio, “los médicos creían que era una gastroenteritis, pero sigue sin mejorar, también se le detectó una arritmia cardíaca por un bloqueo en el corazón, líquido en el estómago y un derrame pleural del cual tampoco nos informaron” afecciones que la madre recién se enteró en una de las derivaciones al hospital de Bariloche.

Si bien los profesionales médicos sospechan de qué podría tratarse de una afección intestinal crónico, la cual demanda la realización de una endoscopia, para la cual recién le dieron turno para el 19 de marzo, fecha esta que preocupa a Yanina Hernández, dado el estado de salud y dolencia casi permanente del pequeño. “Parece que la vida de mi hijo no está valiendo”, dijo la madre entre lágrimas.

“Quiero que responda quien tenga que responder ya me he cansado de golpear puertas y no obtener respuestas. Necesito que sea derivado de manera urgente hacia otro hospital que tenga la capacidad para determinar qué es lo que él sufre”, pidió la madre desesperada.

“Ya ni siquiera tolera el agua y el color amarillo que tiene ahora ha preocupado a los médicos por lo que realmente tengo miedo por la vida de mi hijo” concluyó.