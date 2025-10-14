La Fiscalía logró una condena firme por varios hechos

Un hombre reconoció ser el autor de delitos que se investigaron en tres causas judiciales diferentes, comprometiéndose a cumplir la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva de manera inmediata. El acuerdo de pena evitó la realización de un juicio oral y la citación de numerosos testigos.

Héctor Nazareno Rubilar reconoció haber cometido hechos que ocurrieron entre noviembre de 2022 y marzo de 2023: tentativa de hurto, agresión, amenazas con arma, violación de domicilio, daño, lesiones y amenazas agravadas por el vínculo y cometidas con violencia de género.

El juicio abreviado es una herramienta legal donde el acusado reconoce su responsabilidad y acepta la pena, sin necesidad de que se exponga la prueba en un juicio oral y público.

El Fiscal, Dr. Nicolás Vasiliev, argumentó que el acuerdo cumple con el objetivo de obtener una condena, mientras que el defensor, Dr. Hugo Cancino, lo consideró conveniente para su cliente.

La jueza, al revisar todas las pruebas reunidas por la Fiscalía (testimonios, informes policiales, cámaras de seguridad y certificados médicos), concluyó que serían suficientes para demostrar la autoría del hombre en cada delito.

Dado que ambas partes renunciaron a recurrir la decisión, la sentencia de 4 años y 6 meses de prisión quedó firme en el acto, ordenándose su inmediato cumplimiento.