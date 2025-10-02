La Fiscalía investiga un hurto agravado en El Maitén

Una intensa jornada se vivió en la jurisdicción Lago Puelo, donde el Ministerio Público Fiscal (MPF), con asiento en El Hoyo, encabezó una serie de cinco allanamientos simultáneos y un registro vehicular en el marco de una investigación por presunto Hurto Agravado por tratarse de productos separados del suelo.

La diligencia, autorizada por la Jueza Penal, se centró en la incipiente investigación iniciada a raíz de una denuncia por la sustracción de una importante cantidad de plantines de frutilla de una especie valiosa (variedad «Frontera»), así como otros elementos clave para el delito.

La búsqueda: plantines, llaves y documentos

El objetivo de los allanamientos era localizar las 105 cajas de plantines de frutilla que habían sido denunciadas como faltantes, además de llaves que podrían haber sido utilizadas para acceder a los depósitos y documentación relevante.

El Fiscal General, Dr. Carlos Díaz Mayer, coordinó la operación, que se desplegó en diversos establecimientos rurales y empresas agrícolas de la zona, además de un domicilio particular y un vehículo, todos ellos vinculados a la causa. Las autoridades buscaban evidencias que permitieran esclarecer cómo y quién realizó la apropiación de este material, considerado un producto agrícola de alto valor.

Resultado: 11 llaves secuestradas

Tras la minuciosa inspección de los cinco puntos y el registro vehicular, la mayoría de las diligencias arrojó resultado negativo para el secuestro de los plantines. En tres de las empresas inspeccionadas se constataron existencias de la misma especie de frutilla («Frontera»), pero con inscripciones y embalajes que, en principio, diferían de las cajas denunciadas como robadas.

Sin embargo, el operativo logró un resultado positivo en uno de los domicilios allanados en la zona. Allí, el personal de la Comisaría Distrito El Maitén, junto a la Fiscalía, procedió al secuestro de 11 llaves, marca «INOMAX». Este hallazgo se considera una pieza de evidencia de relevancia para la investigación, dado que las llaves eran parte de lo que se buscaba en relación con el hecho. El registro del vehículo particular, por su parte, resultó negativo.