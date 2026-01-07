La FECh advierte por posibles intereses económicos detrás de los incendios en la Comarca Andina

A través de un comunicado, la Federación Empresaria del Chubut (FECh) expresó su preocupación por los incendios que están afectando a la Comarca Andina en estas últimas semanas con la quema de bosque nativo y propio del atractivo turístico que ofrece la región.

Reflejaron además que, más allá de los puntos que están siendo afectados, las prestaciones están funcionando con normalidad en toda la Comarca para recibir bajo las mejores condiciones a los turistas.

Desde la entidad empresaria mostraron su estado de alerta luego que tras sendos peritajes los fiscales hayan denunciado la intencionalidad detrás del fuego que está tocando distintas áreas en la Cordillera.

Señalaron que “estos episodios ocurren todos los años y hay que ir a fondo con los delincuentes que están atrás, buscando generar zozobra en la población y afectando además a toda una zona que se caracteriza por su patrimonio natural y que vive de la actividad turística”.

Indicaron que en este marco ha habido una relación directa entre lo que se fue visualizando con los incendios y la caída de reservas, lo cual produjo un problema más para localidades que atraviesan dificultades en parajes y regiones puntuales, y que ahora se verán afectadas económicamente por la menor afluencia de visitantes.

“Hay que investigar dentro de las hipótesis que se plantean los intereses económicos que están en pugna y quiénes son los interesados en que estos episodios ocurran y bajo qué fines”, sostuvieron, remarcando que aquellos que no van para la Cordillera se van para otros centros turísticos, no dejan de veranear.

Asimismo, los empresarios expusieron que “no podemos pasar de la Patagonia Verde a la Patagonia bajo Fuego, porque es una realidad que no se circunscribe a lo que está ocurriendo en algunos sitios donde efectivamente se están combatiendo las llamas”.

Remarcaron en ese sentido que la Comarca sigue siendo una alternativa, a pesar de las contingencias ígneas que se están viviendo, algunas propias de la naturaleza y que se repiten todos los años, mientras que otras aparecen bajo intenciones que deben esclarecerse.