La escuela “ Munduna” celebró sus 36 años de vida

El jueves 19 de Marzo, la escuela pública de gestión privada de El Bolsón “Munduna”, cumplió 36 años acompañando el crecimiento de la educación de la Comarca Andina.

Verónica Garcia, coordinadora general del “ Munduna” , compartió con este medio el recuerdo del nacimiento y un poquito de la nutrida historia de la institucion educativa, iniciada en 1990, con una sala de Jardin de infantes acompañando luego el Desarrollo educativo de sus primeros alumnos con la creación del nivel primario abrazando desde hace algunos años ya los tres niveles de educación “ inicial, primario y secundario(Nuevos Horizontes), con modalidad bilingüe y computacion.

La escuela alberga alumnos no solamente de El Bolsón, también asisten niños de localidades vecinas;” Como docente y mamá de alumnos, me toco ir creciendo con la escuela y ver los progresos en todos estos años, lo que vivimos es muy lindo. Justo en nuestro 36° aniversario hablabamos como nos abrazan nuestros alumnos que nos expresan sentirse seguros en un espacio cuidado, y eso nos enorgullese”, afirmó Verónica, es importante destacar que hoy asisten hijos de ex alumnos, eso marca y habla de la esencia e historia viva y en pleno desarrollo de la escuela.

A esto la coordinadora general, destacó “ Nuestra bandera es vida en la naturaleza, con distintas actividades dentro del proyecto institucional, el nivel primario tiene una vez al año bicicleteadas, campamentos, y en secundaria en cada uno de los años se realizan salidas a refugios de montaña de la zona. Hay mucho trabajo y conciencia sobre el cuidado del ambiente con abordaje en todos los niveles”.

Finalmente Verónica Garcia, remarcó de forma especial “ Todos los que trabajamos aca desde hace muchos años, hacemos especialmente hincapie en los vínculos , la calidad humana, el ambiente en familia en la comunidad educativa, en la ida y vuelta en la escucha permanente, la apertura , los cambios, la disposición… creo que son pilares que forman parte de la Fortaleza de la escuela”, ” Seguimos trabajando desde el amor, los que elegimos esta carrera lo hacemos con vocación y servicio…”, sostuvo la coordinadora general del Munduna.