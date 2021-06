La Condorita “ Inés” ya está en Epuyén

La pichona de Cóndor Andino, hoy jueves a las 11 horas, arribó a la localidad de Epuyén, tras la intervención de la comunidad con un petición masiva, que por fortuna fue escuchada por la dirección de fauna del Chubut , bajo orbita ministerial a cargo del Licenciado Leonardo Cavaco. Es así que la condorita Inés , a partir de hoy comienza el proceso de reintroducción en su habitad natural .

La noticia tan esperada, fue confirmada a través de su página de facebook oficial por la Asociación de Bomberos de la localidad de Epuyén, quien desde un primer momento participó activamente y con mucho compromiso junto vecinos/as colaboradores y otras instituciones involucradas , en el resguardo del ave.

Es así que desde la asociación en nombre del equipo de trabajo para la reintroducción de la pichón de Cóndor Andino Patagónico «Inés» informaron “queremos contarles a todos que cuando «Inés» llegó al recinto preparado para que comience el proceso de adaptación, comió y estuvo probando las posaderas que se le construyó para que salte y vuele”.

En tanto en un mundo en donde la naturaleza es sabia y perceptiva, se indicó que siendo las 12:10hs de hoy ( jueves 17) aparecieron sobrevolando la zona su mamá y su papá que no claudican en su búsqueda .

En otro de sus párrafos, aseguran” La vemos bien y si se dan las condiciones técnicas, «Inés» podrá volver con su familia. En caso que esto no suceda porque la condorita adelgace o por otro motivo que la ponga en peligro, será trasladada a un centro de rehabilitación y después volverá a casa”.



Solicitud de acompañamiento

Para que este proceso sea seguro para la condorita Inés y su familia, se solicita el acompañamiento de la comunidad de la siguiente manera, ya que cualquier intervención puede obstaculizar el proceso de reconocimiento de su familia y alterar a la condorita.

• Tratar de no circular por la zona de adaptación

• No ingresar a la zona del Pirque ni a alrededores

• No utilizar objetos voladores como un drone

• No realizar quemas por una semana.

En ese marco se Invita a la comunidad a seguir el proceso de reintroducción de Inés por vídeo. Cuando esté todo listo, se comunicará s el canal por el cual podrán mirar de forma directa la adaptación. En estos momentos se están ultimando detalles de sincronización de cámaras e internet.

Este logro es producto de un trabajo aunado y en conjunto de la comunidades de Epuyén , la Comarca y muchas personas que adhirieron desde distintos puntos de la provincia y el país a la petición lanzada; no menos importante es la participación de las instituciones intervinientes “ Bomberos Voluntarios de Epuyén, Dir. De Bosques, CONICET y Epucoop, todos integrantes del equipo de trabajo para la reintroducción de la pichona de Cóndor Andino Patagónico «Inés».