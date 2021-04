La comunidad de El Coihue celebró los 72 años de su escuelita rural

La escuela 58 “Santa Rosa de Lima” del paraje El Coihue, ejido de Epuyén, festejó hoy sus 72 años de vida con un encuentro de la comunidad educativa y donde también hubo una obra de títeres, chocolate y tortas.

Fundada en 1949, la escuelita rural viene educando a varias generaciones de lugareños. Entre otros, por sus aulas pasó el cantautor mapuche Valeriano Avilés y decenas de niños de las familias con más de un siglo de historia en el lugar.

En la oportunidad, la portera Claudia Ferreyra recordó que “comencé a cursar en 1978, venía desde el otro lado de la laguna Las Mercedes, porque vivía allí con una tía. Era un edificio muy chiquito, tenía solamente un aula, la cocina, el comedor y un baño”.

Valoró enseguida que “hoy está todo mucho más organizado para trabajar, la escuela es más grande y se han incorporado más estudiantes y maestros. Ojalá siga creciendo y que se pueda hacer la ampliación prometida, que realmente se necesita y hace falta para que la comunidad se pueda reunir”.

Señaló asimismo que “acá también vinieron mis cuatro hijos y hoy mi nieta ya está cursando sexto grado y está por egresar”.

Por su lado, Argentino Cotut indicó que “empecé a trabajar en el año 1989, vivía cerca, en el campo. Después me dieron una vivienda en el pueblo de Epuyén, y desde allá me tenía que venir caminando porque en esos tiempos no había transporte y pasaban pocos autos para hacer dedo. Tardaba dos horas para subir y dos horas para volver, así haya nieve, lluvias o viento. Luego, como quedó libre la casa de mi papá, me vine acá con mis hijos, que también concurrían a esta escuela”.

Entre los directores que quedaron en su recuerdo están “don Julio Acevedo, de El Maitén, y luego Fernando Gimenez”. Acerca de su rol de portero, destacó que “siempre mantuve el respeto por sobre todas las cosas, desde el más chiquito al más grande, al igual que con los docentes y el resto de los compañeros de trabajo”.