La Comisaría de la Familia llevó adelante una jornada de sensibilización en la Comisaría 12°

La Comisaría de la Familia de El Bolsón desarrolló una Jornada de Sensibilización destinada al personal de la Comisaría 12°, donde se abordaron las temáticas de Violencia de Género y Violencia Familiar.



La capacitación se realizó en el marco de la Ley Nacional N° 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y de la Ley Provincial N° 3040 Ref. 4241, de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares.



Durante la jornada se generó un espacio de intercambio donde el personal pudo plantear inquietudes y compartir experiencias vinculadas a su tarea cotidiana, contribuyendo a fortalecer la perspectiva de género y de derechos humanos en la labor policial.



Asimismo, se contó con la participación de Lorena Sagaut, representante de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Motivos de Género, quien disertó en la jornada.