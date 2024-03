La Comarca Andina prepara sentidos homenajes para los Veteranos de Guerra

En El Bolsón, el intendente Bruno Pogliano comprometió gestiones para construir una plazoleta en su honor. En tanto, el lunes por la noche comenzará la vigilia que incluye la presentación de una orquesta filarmónica y el acompañamiento de la comunidad en el encendido de las 42 velas que recordarán la gesta de 1982. También habrá actos emotivos en El Hoyo y en Lago Puelo, en coincidencia con su aniversario.

La conmemoración central del 2 de abril en tierras rionegrinas será en la plazoleta de la Pampa de Mallín Ahogado, donde habrá una formación especial del Escuadrón 35° de Gendarmería Nacional para acompañar a los ex combatientes residentes en la región.

Acerca de la vigilia, desde el municipio señalaron que “será a partir de las 20, en el anfiteatro de plaza Pagano, con diversas actividades culturales y un chocolate caliente”.

Sumaron que “la premisa de esta gestión es malvinizar a nuestra sociedad y se está buscando un espacio para levantar una plaza en homenaje a los héroes de aquella gesta”. En la oportunidad, está confirmada la actuación del Piltri Quinteto de la Filarmónica de Río Negro y grupos de danzas nativas, entre otros.

En la previa, el veterano Andrés Giles, quien fue herido en combate, reflejó que “nadie está preparado para eso, quizás se lo imagina pero de golpe se encuentra con la realidad. Fue un verdadero caos y a medida que fueron pasando los días fuimos adquiriendo experiencia para movilizarnos. En mi caso, el 14 de mayo volví a nacer luego del primer ataque de un grupo especial de los ingleses”.

A su lado, Santiago Rodríguez recordó otro hecho de la guerra que lo tuvo como protagonista: “Cuando nos veníamos replegando para entregar las armas al enemigo -que no fue una rendición porque Argentina jamás se rindió ante estos gringos-. Justo íbamos a tomar posición en una casa, desde donde sale una mujer con una criatura en brazos. Entonces cayó una bomba que destruyó esa vivienda y nos salvamos de casualidad”.

El Hoyo

Los ex combatientes de esta localidad, en conjunto con el municipio, harán la recordación de la Gesta de Malvinas el próximo martes, a las 11, en la plazoleta emplazada en el acceso al casco céntrico, junto al monumento que recuerda la epopeya. En la oportunidad, “queremos rendir homenaje a los compañeros que estuvieron en las islas y a aquellos que ya no están”, adelantaron desde la organización.

Entre los presentes estará Raúl Larenas, el único veterano de guerra “nacido y criado” en la localidad, quien reconoce que cada 2 de abril “siempre es una fecha difícil, por toda la carga emocional que conlleva”.

A su turno, Eudes García reclamó que “de Malvinas hay que hablar durante todo el año, porque es parte de la historia y una causa nacional. Aquellos que fuimos parte, tenemos que ser aprovechados –en el buen sentido-, para contar nuestras vivencias a nuevas generaciones. Quizás por la situación del país, este año hemos tomado la decisión de quedarnos cada uno en su pueblo para reafirmar este sentimiento y pedir a la población que participe y ponga una bandera celeste y blanca en su casa”.

Aniversario de Lago Puelo

En coincidencia con el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, la localidad de Lago Puelo estará conmemorando su 96° aniversario institucional.

Las actividades programadas arrancarán el lunes 1° de abril al mediodía en la plaza principal, donde el público podrá disfrutar de espectáculos en vivo, un patio de comidas y los puestos de cerveza artesanal. También se elaborarán tortas fritas que se repartirán de forma gratuita a los presentes.

En tanto, el martes 2 de abril, a las 11, será el acto en la plazoleta ubicada sobre la ruta provincial 16, donde se rendirá homenaje a los Veteranos de Guerra que residen en la comunidad del oeste chubutense.

Luego será el turno de recordar la creación de la primera comisión de fomento, gestada en 1928, donde se realizará un reconocimiento especial a antiguos pobladores y el intendente Iván Fernández pronunciará un discurso. El cierre será con una torta gigante de cumpleaños, un chocolate caliente y un número artístico musical.