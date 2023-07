JxC Lago Puelo-Boleta 1103: ” Somos la única boleta genuina de Despierta Chubut”

Los candidatos a la intendencia de Lago Puelo por Juntos por el Cambio, remarcan de cara a la jornada eleccionaria del próximo domingo, que la boleta N° 1103 que encabeza la fórmula Hugo Cancino – Marcelo Locatti , es la única boleta genuina de la propuesta “ Despierta Chubut” que lleva a Nacho Torres a la gobernación .

Esta última semana, se trabaja con mucha intensidad difundiendo la propuesta a la intendencia en contacto directo con los vecinos y vecinas, de forma presencial y a través de las herramientas de comunicación modernas ( medios de comunicación, código QR/ redes sociales y distintas plataformas online ) que son de mucha utilidad en el marco de una campaña atípica con tiempos acortados.

“La boleta original de juntos por el cambio es la original esta unificada con un solo color 1103”, especifican desde dicho espacio.

A la hora de diferenciarse del resto de los candidatos, Hugo Cancino quien aspira llegar a la intendencia de Lago Puelo, sostiene “Nosotros nunca fuimos parte del problema al que llegamos el día de hoy, nunca han tenido nuestra colaboración siempre hemos sido opositores. Especialmente me refiero a las propuestas que están en los primeros lugares de la puja (Crecer, Frente Renovador, PTP), cuando han sido gestión no solo no han cumplido sus propuestas sino que han sido municipios a puertas cerrada, nosotros somos una propuesta totalmente diferente”.

El candidato, también hizo especial hincapié en que entre las primeras acciones a ejecutar en el plan de gobierno que proponen, la salud es un punto fundamental entendiendo que “ es lo más importante que tenemos en la vida”, al tiempo que valoró la decisión de Nacho Torres de llevar como Ministro de Salud a un profesional de la Comarca Andina, el Dr. Sergio Wisky .

Además entre las primeras medidas Cancino indicó “Tenemos que sentarnos con todo el personal municipal explicar y generar el concepto que tenemos que un empleado público es un servidor. Tenemos que intervenir inmediatamente en el ordenamiento del pueblo con cuadrilla de trabajadores porque el 10 de diciembre cuando nos toque asumir tenemos la temporada encima. La modernización del sistema de información, comunicación y acceso a los servicios administrativos municipales también está en nuestra agenda”.

Cancino también entiende que “La juventud ocupa un espacio de atención preponderante a atender entre las instituciones, asociaciones que permitan conocer las alertas tempranas de los jóvenes, que nos permitan atender y atacar situaciones (adicciones a drogas y alcohol, prevención de suicidios) . esto lo tenemos que resolver la primera semana” aseveró el candidato a intendente de Juntos por el Cambio.

Por su parte Locatti, desde su rol de vice intendente sostuvo “ Lo primero que hay que hacer es poner en valor la carta orgánica, hay muchos puntos que no se están poniendo en práctica. Desde el concejo hay muchas cosas por hacer, entre ello fortalecer el trabajo con las juntas vecinales para definir acciones concretas con la gente”.

Hugo Cancino al invitar a la ciudadanía de Lago Puelo a concurrir a las urnas sostuvo “Estamos en un momento bisagra en la historia no solo en nuestro pueblo sino a nivel provincial y país. El decidir no votar es estar en complicidad con estos que nos están haciendo tanto daño como sociedad. No se puede no votar, vote a quien quiera, pero vote. Si no lo hace después no se ponga a criticar o desconfiar de los políticos si no es capaz de cumplir con la mínima obligación como ciudadano”.