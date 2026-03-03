Jubilados de toda la provincia ratificaron el acompañamiento a la Provincia en la demanda ante la Corte Suprema por la deuda previsional de Nación

El titular del Ejecutivo recibió a representantes de los distintos centros de jubilados, tras el inicio del 54° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura. Durante el encuentro, Torres se refirió a la demanda judicial presentada por Chubut ante el Estado nacional, por la deuda de más de $50 mil millones de Anses con la caja previsional provincial, y destacó que “hoy tenemos que dar una batalla importante, y si seguimos trabajando juntos y de manera hermanada, como lo venimos haciendo hasta ahora, lo vamos a lograr”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, dialogó con referentes de los distintos centros de jubilados de la provincia, en el marco del inicio del 54° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura.

Al término de su discurso en la Legislatura, el mandatario mantuvo un encuentro con representantes de los adultos mayores, quienes ratificaron el acompañamiento a la gestión en la presentación de la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reclamo por los más de $50 mil millones que el Estado nacional, a través de Anses, adeuda a la caja previsional de Chubut.

Demanda ante Nación y el efecto multiplicador en Chubut

Torres agradeció el acompañamiento de los representantes de los distintos centros de jubilados de la provincia y aseguró que “siempre han estado a disposición y realmente nos enorgullece cómo nuestros adultos mayores, que están jubilados del trabajo pero no de la vida, se organizan y acompañan en un momento donde están de moda los insultos y las peleas, y donde ellos militan las ideas con respeto, algo digno de reconocer”.

“Hoy tenemos que dar una batalla importante, que tiene que ver con la deuda previsional de más de $50 mil millones que el Estado nacional tiene con Chubut”, señaló el titular del Ejecutivo, remarcando que “ese dinero no es de la provincia, sino de nuestros jubilados, y por primera vez, a diferencia de gobiernos anteriores que se hicieron los distraídos, presentamos la demanda en la Corte Suprema”.

“Para que este reclamo tenga cuerpo y músculo, es importante que le demos un efecto multiplicador, por eso se sumaron los gremios estatales y los intendentes, y esperamos el acompañamiento de todos los centros de jubilados de la provincia”, aseguró el mandatario, agregando que “si seguimos trabajando juntos y de manera hermanada, como lo venimos haciendo hasta ahora, lo vamos a lograr”.

Trabajo conjunto

Uno de los referentes que destacó el acompañamiento del Gobierno del Chubut a los adultos mayores fue Mario “Chorizo” Quinteros, destacado dirigente de los jubilados y pensionados del petróleo en Comodoro Rivadavia, quien participó de la apertura del 54° período de Sesiones Ordinarias.

“La última vez que nos reunimos todos los centros de jubilados a compartir un almuerzo con Torres había sido la primera en que nos recibía un gobernador”, reconoció el dirigente, sumando a ello que “lamentablemente, hay una palabra que se ha ido perdiendo en los últimos años, que es la solidaridad; por eso tenemos que poner, juntos, todo el esfuerzo para que muchas de estas cuestiones puedan debatirse con seriedad y con el tiempo necesario para buscar la solución que, desde hace tiempo, nos merecemos”.

“Hay muchas personas que tienen más de 80 años y que se levantaron temprano para venir a este recinto, y siempre que uno está presente, las soluciones llegan”, concluyó Quinteros.



