Juan Domingo Malvares habló sobre la actualidad del boxeo

El ex boxeador que brillara en la década del ’70 en la categoría pluma y conocido popularmente como “Mingo” charló con prensa de Chubut Deportes sobre la actualidad del boxeo provincial y recordó momentos de su exitosa campaña deportiva.

Luego de una excelente campaña donde se coronó campeón argentino y sudamericano tuvo su primera chance mundialista el 15 de septiembre de 1978, en el Superdomo de Nueva Orleans, compartiendo cartelera con Víctor GalÍndez (perdió frente a Mike Rossman), el gran Muhamad Alí (se tomó revancha frente a León Spinks), cayendo frente al invicto estadounidense Dany “Coloradito” López.

Un año y medio más tarde tendría una nueva oportunidad frente al panameño Eusebio Pedroza, no logrando tampoco el objetivo soñado.

Su campaña sobre los cuadriláteros tiene un récord de 70 victorias, 41 por KO, 11 empates y 13 derrotas, sobre un total de 94 combates profesionales.

Chances Mundialistas

Al respecto “Mingo” sobre esos combates manifestó que “siempre están en el recuerdo y lo comentamos con la familia. Uno mira para atrás y ya pasaron 40 años, llegamos a esa primera pelea por el título del mundo como número uno en el ranking mundial, lo que era un verdadero logro en ese momento. No te digo que ahora cualquiera llega porque hay que trabajar mucho también pero antes era más difícil llegar. Igualmente yo siempre digo no se puede comparar las épocas. Me quedo de esos momentos con el recuerdo y las enseñanzas de Brusa, Cuello, los consejos de Monzón y Ramón La Cruz”, afirmó

Trelew Cuna de Campeones

“Yo siempre dije y lo sigo sosteniendo que Trelew es un trampolín al mundo y ejemplos sobran en ese sentido ya que ha dado enormes campeones al país, llegando a tener 4 campeones del mundo. Si yo tuviera plata abriría un gimnasio y buscaría pibes hasta debajo de las piedras porque abundan realmente aquellos que quieren estar adentro de un gimnasio y aprender. Creo que es muy meritorio que este Lucas (Matthysse) que abrió un gimnasio, también esta Omar Narváez enseñando a los chicos el arte del boxeo, eso es muy bueno”, apuntó.

Escuelas de Boxeo

Respecto a las expectativas sobre la posibilidad de potenciar las escuelas de boxeo en el interior provincial manifestó: “nos estamos reuniendo con las nuevas autoridades de Chubut Deportes con la intención de reabrir algunas escuelas que están acéfalas de profesores y potenciar a las que están funcionando con normalidad. Hay un total de 14 escuelas de las cuales 11 están funcionando bien. La verdad que a los lugares que hemos llegado los intendentes o jefes comunales se han interesado y colaborado para que el boxeo sea una alternativa válida para los chicos”.

En ese aspecto dio como ejemplo lo realizado en Paso de Indios con el intendente Pichiñán “no había otro lugar y empezamos a funcionar en un comité político alrededor de un año y medio. Anduvo muy bien, realizamos festivales de boxeo y actualmente cuenta con una importante cantidad de boxeadores”, aseguró

Ampliando en ese sentido mencionó el trabajo en conjunto con el Intendente de El Maitén, “con Currillén (Oscar) tuvimos un gran acompañamiento e incluso llegamos a los chicos de la secundaria para dar charlas de boxeo obteniendo buena respuesta ya que la escuela de boxeo, rápidamente tuvo una gran cantidad de interesados”.

Sobre el semillero dijo que “en todo el interior hay un buen material humano que obviamente necesita de elementos, de capacitación, de atención para que se fortalezcan en el aprendizaje. Tanto en Trelew, Rawson y Puerto Madryn hay buenos instructores y sería bueno para los chicos que tengan esa posibilidad de capacitarse. Yo normalmente me instalo 10 o 12 días pero cuando me vengo algunos vuelven a las “andanzas”, lo que no es bueno para ellos.En verdad hay mucho por hacer”, concluyó.