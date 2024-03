Jesús Riquelme- Reclamo de Brigadistas “Queremos creer que se nos va a llamar a paritarias y que este gobierno tiene la voluntad de trabajar con nosotros”

Dijo el delegado del SPMF base Golondrinas, quien recordó además que “Desde el principio de este gobierno no hemos hecho medidas de fuerza …” Brigadistas esperan con expectativa, los resultados que puedan obtener en el marco de la próxima paritaria con el gobierno provincial, en la que entienden es necesaria la participación de los delegados de las bases del servicio provincial del manejo del fuego, que son los que realmente saben las necesidades del sector

El delegado de brigada Golondrinas, Jesús Riquelme, indicó que durante el incendio de parque Los alerces, tuvieron la oportunidad de hablar con el gobernador “Nacho” Torres, a quien le plantearon la realidad salarial que los pone entre los sueldos más bajos de los trabajadores públicos del Chubut, con salarios que rondan con sueldos netos de entre 350 y 400 mil pesos mensuales en brigadistas; cuando la canasta básica, supera los seiscientos mil pesos.

Riquelme al remarcar que el trabajo del brigadista es uno de los menos remunerados, teniendo en cuenta que se trabaja fines de semana, horarios rotativos, con turnos a disposición, en temporada el régimen establece 6 días laborales semanales de 8 horas diarias “Le planteamos al gobernador esto, de la necesidad de que los sueldos sean más elevados …”.

El delegado, subrayó que “es importante que en las paritarias hayan representantes del sector, que conocen nuestro trabajo y conozcan las necesidades reales… en las ultimas paritarias no nos sentimos para nada representados por el gremio, porque un 30 % para nosotros con los salarios bajos que tenemos no significó nada … hoy con la inflación que hay deberíamos tener más de un 100% de aumento salarial”.

Otro tema que plantean para empezar a trabajar es el convenio colectivo, “Esto es algo que mejoraría no solo lo salarial sino también lo institucional de las bases, lo estuvimos trabajando e involucra a todos los trabajadores del servicio provincial de manejo del fuego, unos 280 empleados estatales “.

Jesús Riquelme también recordó que aun el gobierno no cumplió con compromiso asumido a mediados de enero, en el que “se nos iban a entregar mochilas y cascos, solo se entregó parte de los borcegos, esto se lo planteamos al gobernador …a veces la excusa es que no se consiguen en el país, pero vemos que esto es una excusa porque nuestros colegas del plan nacional y el Splif consiguen las cosas, entonces nos da para pensar si esto es por falta de buena gestión o que realmente no se consiguen “.