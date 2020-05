Jefes Comunales se reunieron con diputados del bloque oficialista para manifestar su rechazo a la modificación de la ley de Comunas Rurales

El encuentro tuvo lugar este martes en la Subsecretaría de Asuntos Municipales. El proyecto de reforma prevé modificaciones en los artículos 7, 16 y 17 Ley Nº 93, y ya fue vetado en diciembre de 2019.

El subsecretario de Asuntos Municipales, Luis Aguilera, recibió este martes a jefes comunales, quienes le solicitaron una reunión con diputados de Chubut al Frente para manifestar su rechazo al proyecto de reforma de la ley de Comunas Rurales, presentado nuevamente por el diputado del bloque del Frente Patriótico, Mario Mansilla, luego de que fuera vetado por el gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, en diciembre del 2019. “Me parece que esto apunta a devolver favores políticos”, sostuvo el funcionario provincial luego del encuentro.

De encuentro participaron los jefes comunales de Atilio Viglione, Cristina Solís; de Las Plumas, Nilda Tolosa; de Carrenleufú, Sergio Núñez; de Buen Pasto, Juana Rodríguez; del Dique Ameghino, Raúl de Domingo; de Cushamen, Ricardo Millahuala; de Gastre, Genaro Pérez; de Telsen, Leonardo Bowman; y de Cerro Centinela, Beatriz Roa. También participaron los diputados provinciales de Chubut al Frente Juan Pais; Emiliano Mongilardi, y Roddy Ingram.

Al respecto, Aguilera explicó que “en principio se decidió realizar esta reunión dado que el diputado Mansilla ha reflotado el tratamiento de un proyecto de reforma de la Ley N° 93 -de Comunas Rurales-”, y precisó que “la modificación correspondería a los artículos N° 7,16 y 17 y expresa que la minoría debe estar representada por el cabeza de la lista. A su vez, en los artículos N° 16 y 17 dice que los mismos deben ser remunerados con el rango de Jefe de Departamento”, precisó el subsecretario de Asuntos Municipales.

Un proyecto perjudicial

Asimismo, el subsecretario explicó que “los jefes comunales se oponen a esta reforma porque en el mes de diciembre, los diputados de mandato cumplido Espinosa y Cunha, presentaron una reforma a estos artículos de la Ley N° 93 que fue vetada por el Gobernador a pedido de los mismos presidentes de comunas”.

“Con esta medida se deberían incorporar 40 sueldos más en un contexto económico complejo para la provincia. Sería perjudicial no solo para las comunas sino también para el Estado en general. Además, al encuadrarse dentro del rango de Jefe de Departamento cobran más que el Jefe Comunal porque se le abona la antigüedad, sin responsabilidad alguna”, argumentó Aguilera.



“Buscan imponer una ley sin consenso”

Luego del encuentro, la jefa comunal de Atilio Viglione, Cristina Solís, manifestó que los jefes comunales se autoconvocaron para expresar el descontento a los funcionarios y diputados provinciales porque “es algo que no nos beneficia en nada, y menos en cuanto a la gobernabilidad de nuestra comuna. En diciembre esta ley fue vetada y ahora se vuelve a reflotar para su tratamiento y nosotros los jefes comunales, nunca fuimos consultados sobre esta idea”.

“En el Artículo N° 7 se plantea que la primer minoría vaya dentro de los 3 cargos que son solo electivos: Tesorero, Vocal y Secretario de Actas. Nosotros necesitamos que las personas que están en estos cargos nos acompañen, nos hagan críticas constructivas y nos ayuden a manejar bien la comuna, y no necesitamos gente que nos ponga palos en la rueda”, explicó Solís, agregando que “a esto se le agrega dos sueldos más a la comuna, que sabiendo la situación en la que se encuentra la provincia no es conveniente”.

“Buscan imponer una ley sin el consenso de los jefes comunales, porque en ningún momento fuimos consultados, ni en el mes de diciembre ni ahora”, concluyó la jefa comunal de Atilio Viglione.

“Estamos totalmente en contra”

Asimismo, la jefa comunal de Buen Pato, Juana Rodríguez, subrayó que “estamos totalmente en contra de este proyecto que quieren implementar los diputados del Frente de Todos. Además de que estamos en una situación muy mala desde lo económico, no me parece bien que nos quieran intentar introducir a una persona a la rutina de trabajo que no estuvo con nosotros y sin ningún tipo de responsabilidad, poniendo tal vez hasta palos en la rueda a la gestión”.