Ivan Fernandez recibio a la nueva junta vecinal de Las Golondrinas

El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, junto a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Jimena Benítez Ocampo, mantuvieron un encuentro con los integrantes de la recientemente conformada Junta Vecinal de Las Golondrinas, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre el Municipio y los vecinos del paraje.

Durante la reunión, el jefe comunal agradeció el compromiso de los vecinos que asumieron esta nueva responsabilidad y entregó un diploma a cada integrante como reconocimiento a la conformación oficial de la junta.

En el encuentro, los representantes vecinales plantearon diversas inquietudes y prioridades para el sector, entre ellas el histórico problema del abastecimiento de agua de red, la necesidad de continuar con los trabajos de desmalezado que viene realizando el Municipio en distintos sectores de la zona y la colocación de nuevas luminarias públicas en varios callejones.

Por su parte, desde el Ejecutivo municipal se explicó la dinámica de comunicación y coordinación que se impulsa con las distintas juntas vecinales del ejido, destacando la importancia de este nuevo canal de diálogo para dar respuestas más efectivas a los reclamos y necesidades del paraje.

En relación con la problemática del agua, Fernández señaló que el Municipio trabaja en propuestas y gestiones para obras hídricas de fondo, mientras se refuerzan las acciones paliativas locales ante la proximidad de un nuevo verano seco, en tanto se aguarda la llegada de recursos provinciales para avanzar con soluciones estructurales que exceden al municipio.

“Contar con una junta vecinal formalmente constituida nos permite mejorar la articulación y responder con mayor eficacia a las demandas del barrio, tal como lo venimos haciendo con otras juntas que se han fortalecido en esta gestión”, expresó el intendente.

La nueva Junta Vecinal de Las Golondrinas quedó conformada de la siguiente manera:

Comisión Directiva: