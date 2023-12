Iván Fernández: “Queremos trabajar en conjunto con el gobernador para dar respuestas a la sociedad”

En el marco del aniversario de Cholila, varios intendentes cordilleranos y de la meseta fueron invitados a una reunión con el gobernador Ignacio Torres. Una convocatoria similar tendrá lugar el miércoles en Comodoro Rivadavia, luego de que el mandatario chubutense se encuentre el martes con el presidente Javier Milei.

Al respecto, el intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, graficó que “Nacho” Torres “es un hombre totalmente interesado en trabajar en forma conjunta con los municipios para empezar a dar respuestas a nuestra sociedad”.

Desde su óptica, “las elecciones pasaron y ahora hay que sobreponer los intereses de la comunidad a las cuestiones personales o políticas. En ese camino estamos y el conjunto de las localidades hemos planteado nuestras problemáticas. Por supuesto, la prioridad está puesta en los compromisos pendientes para el mes de diciembre, como el pago de los aguinaldos y los sueldos a los trabajadores municipales”.

Acerca de su primera semana gestión al frente del municipio puelense (ya estuvo entre 2003 y 2015), Fernández reflejó que “la realidad es que tenemos varios frentes abiertos”, al tiempo que pidió a los vecinos “que tengan un poquito de paciencia”.

Puntualmente, destacó la prioridad “de embellecer nuestro lugar y dejarlo lo mejor posible antes de que lleguen los turistas, aunque también para quienes vivimos acá. Queremos que los visitantes se lleven a su regreso la imagen de una ciudad limpia y ordenada”.

De igual modo, destacó “otros trabajos urgentes”, como la provisión de agua potable para varios sectores de Las Golondrinas y Cerro Radal, donde se han robado la bomba que abastece ese lugar y es muy difícil reponer porque no se consigue o el proveedor argumenta que no tiene precio”. Sumó que “aunque parezca mentira, hoy estamos abasteciendo las cisternas con camiones y no dan abasto por el consumo propio del verano”.

Por otro lado, el jefe comunal confirmó que “hasta el 22 de diciembre estarán operando los equipos de Vialidad Provincial para la reparación de las rotondas y el bacheo de los accesos a Lago Puelo por las rutas 16 y 45. Después, en enero, está el compromiso de que vuelvan a seguir trabajando”.

En respuesta a la realidad financiera del municipio, Iván Fernández adelantó que “a partir del 1° de enero se pondrá en vigencia la nueva tarifaria, que prevé un descuento importante para los contribuyentes que opten por la opción del pago anual”.

Rendiciones

Por otra parte, Iván Fernández reiteró que “hay $ 140 millones de pesos que no se han rendido al gobierno nacional y son fondos que llegaron para los damnificados del incendio del 9 de marzo de 2021 y están intimando al municipio a devolver ese dinero”, al tiempo que comparó que “nuestra coparticipación son aproximadamente 60 millones de pesos por mes, son casi tres liquidaciones”.

Indicó que “no me gusta judicializar la política, pero vamos a denunciar a los funcionarios de la gestión anterior porque es la plata de la gente”.

En detalle, precisó que en su momento “Nación bajó aproximadamente 250 millones de pesos al municipio para asistir a las víctimas y 140 millones de pesos no se pudieron rendir porque nadie sabe qué se hizo con ese dinero. Ahora nos piden que justifiquemos el gasto o devolvamos los fondos, así que estamos estudiando las rendiciones que se hicieron”.

Iván Fernández insistió con que Lago Puelo “es tierra arrasada, sinceramente el municipio está devastado en todo sentido. No tenemos vehículos: de los tres o cuatro camiones que había, solo funciona uno, de tres motoniveladoras que dejamos cuando nos fuimos en 2015 (más una que se compró después), ninguna funciona. El resto de las máquinas tampoco”.