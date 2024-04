Iván Fernández: “Para nosotros, el achique no pasa por la gente”

El intendente de Lago Puelo habló en el marco del 96° aniversario institucional de la localidad, donde adelantó a los concejales que “en los próximos días, estaremos presentando tres proyectos fundamentales para este año de gestión: un endeudamiento ante el banco Nación para la compra de camiones y máquinas, un plan de regularización de tierras y la venta de lotes para poder hacer las obras de servicios públicos en los 120 lotes entregados por la gestión anterior en Cerro Radal”.



Según recordó, “cuando asumimos, el 10 de diciembre, no perdimos ni un minuto en ponernos a gobernar. Sabíamos lo que teníamos que hacer y desde el día uno nos pusimos al frente de los miles de problemas con que nos encontramos, con un desastre de herencia recibida”.

En referencia a los primeros cuatro meses de gestión, valoró que “el achique no pasa por los empleados, no hemos echado a nadie de los contratados. Al contrario, los volvimos a subir, los hemos jerarquizado y aquellos que se han ido lo hicieron por opción personal. También redujimos la planta política de la municipalidad: de los 59 cargos que tenía, ahora son apenas 19 y hay muchos que son empleados municipales jerarquizados”.

Por otra parte, el jefe comunal graficó que “desde diciembre, en la zona de Cerro Radal, tuvimos que contratar camiones por millones y millones de pesos para que la gente tenga agua potable, fueron entre 40 y 50 viajes diarios. A la fecha hicimos las inversiones necesarias y hoy solo llevamos cinco o seis camiones”

Sumó que “también llevamos adelante la reparación de casi todos los caminos de nuestro ejido municipal, no solamente de las rutas asfaltadas de entrada o las rotondas, sino que también en cada uno de los parajes, donde hemos tenido que contratar máquinas porque todos saben que recibimos la municipalidad sin parque automotor”.

Agregó que “empezamos a trabajar fuertemente en todo el alumbrado público de la planta urbana y de los diferentes barrios, además de la parquización para embellecer nuestra ciudad, primero para nosotros y para que la gente que nos elige como destino turístico, con la premisa de que se lleve una buena imagen y no se vayan rezongando como pasaba anteriormente”.

Acerca de las cuentas públicas, Iván Fernández apuntó a que “con la plata de los vecinos, más la coparticipación federal y las regalías petroleras, hemos puesto todo nuestro esfuerzo en equilibrar las cuentas municipales y empezar a brindar un servicio como corresponde, ya que para eso la gente paga sus impuestos”.

Amparo

Enseguida, el jefe comunal destacó que “también pudimos destrabar un amparo judicial que había sobre las obras en los ríos Azul y Quemquemtreu, que durante los últimos ocho años no fueron tocados más allá de que es importantísimo salvaguardar las vidas y bienes de los pobladores ribereños. Ahora ya estamos en gestiones ante el IPA para poder avanzar”, adelantó.

Relaciones

En otro tramo de su discurso, Iván Fernández mencionó “la necesidad de reconstruir la relación con el gobierno de la provincia, ya que durante los últimos ocho años los intendentes que han estado no han tenido buena relación”.

Desde su óptica, “tiene que haber una buena relación y buen diálogo, y en esto hemos encontrado la buena predisposición de Nacho Torres, quien piensa de la misma manera que nosotros y lo ha demostrado a la hora de pararse al frente y discutir con el gobierno nacional, defendiendo el federalismo y a los chubutenses.

Remarcó que “nos hemos comprometido a trabajar en forma conjunta, porque para nosotros la obra pública existe y las vamos a llevar adelante”.

Destacados

En la oportunidad, fueron destacados los vecinos Ethel Namor (antigua pobladora de Las Golondrinas, una de las primeras agentes sanitarios y enfermera); Carlos Weber (productor y ex funcionario municipal); Ángel Gangemi (mecánico y fundador del cuartel de bomberos voluntarios); Tavo Cerda (ex trabajador de Servicios Públicos, deportista); Vicente Cárdenas (ex maquinista); y Nani Cerda de Pozas (una de las primeras carniceras del pueblo).

Veteranos

La primera parte de la ceremonia estuvo reservada para un homenaje a los Veteranos de Guerra, quienes en 1982 recuperaron las Islas Malvinas.

Al hacer uso de la palabra, Damián Cataldi subrayó que “42 años después, en esta oportunidad estoy sorprendido, anonadado y desconcertado con respecto al rumbo que está tomando la cuestión de la soberanía con respecto a Malvinas. Solo puedo manifestar preocupación, porque tienen un valor estratégico y económico fundamental, al punto que hay una base de la OTAN a 360 km de la costa argentina. La palabra patria no existe en las reuniones del FMI, de las mesas de dinero o de los accionistas de las grandes corporaciones. En cambio, simboliza nuestras riquezas y los recursos naturales, nuestra gente, los trabajadores y los jubilados, las escuelas, los municipios y las provincias. Hoy no sabemos hacia dónde vamos en la defensa de nuestra soberanía”, recalcó.

En la ocasión también estuvieron los ex combatientes Daniel Schunz, Raúl Guerreiro, Orpirio Rivas, Omar Herrera y Manuel Cisneros, quienes depositaron una ofrenda floral junto al intendente Iván Fernández ante un altar con recuerdos de la gesta.

En su alocución, el jefe comunal destacó “el compromiso de nuestra comunidad con la causa nacional, ya que desde 2004 instituimos que toda la papelería municipal lleve impresa la leyenda Las Malvinas son argentinas”.

Debido a una intensa lluvia, el acto se tuvo que desarrollar en la Casa de la Cultura, con el acompañamiento de numeroso público y donde se destacó la presencia de la diputada Jacqueline Caminoa; los intendentes de El Bolsón, Bruno Pogliano; y de Epuyén, José Contreras; concejales de distintos bloques y banderas de ceremonia de las distintas reparticiones. Todo terminó con el corte de una gigantesca torta de cumpleaños.