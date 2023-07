Iván Fernández: “La gente de Lago Puelo confía en nosotros porque hablamos con la fuerza de los hechos”

El candidato a intendente en Lago Puelo por el Partido del Trabajo y del Pueblo, Iván Fernández, busca su cuarto mandato y estará cerrando su campaña este jueves por la tarde con una caravana que recorrerá el casco urbano y los parajes de la localidad andina.

Según indicó, “hicimos lo posible para llegar a la mayor cantidad de vecinos, donde siempre fuimos bien recibidos. Fue una campaña corta y además se complicó por el invierno. No obstante, estamos convencidos de que la gente nos va a acompañar porque confía en nosotros, porque lo hicimos una vez y hablamos con la fuerza de los hechos y no con palabras”.

Remarcó enseguida que “la realidad es que nosotros siempre gobernamos para todos los sectores, con ese equilibrio necesario entre el Estado y la actividad privada. Así lo demostramos durante 12 años, donde hicimos más de 500 soluciones habitacionales. Por eso, Lago Puelo creció tanto entre 2003 y 2015. Nos caracterizamos por ser un gobierno humanista y trabajamos para todas las clases sociales. Por supuesto, los vecinos más humildes no han dado su confianza porque nos conocen y saben siempre hemos cumplido con lo comprometido”.

En respuesta a “las urgencias”, en caso de llegar al municipio el 10 de diciembre, adelantó que “ya tenemos los equipos técnicos trabajando para abordar todos los temas vinculados al comienzo de la temporada turística estival, con la reparación de las rutas de acceso, al embellecimiento del pueblo y a la organización de la Fiesta Nacional del Bosque”.

Sumó que “la prioridad será también empezar a solucionar los problemas que tiene la gente, como la falta de agua potable, incluso tirar redes nuevas para aquellos sectores que no las tienen, ya que es vital para la vida humana”.

Agregó que “habrá un fuerte plan de obra pública como dinamizador de la economía y para la creación inmediata de fuentes laborales. Estamos elaborando las carpetas con los proyectos para tenerlos listos y salir a buscar los fondos de financiamiento ante el gobierno provincial y nacional. Tenemos que urbanizar rápidamente distintos puntos de Las Golondrinas, Cerro Radal, Isla Norte e Isla Sur, porque durante estos años ha habido tanto abandono que por dónde miremos hay falencias”.

A modo de ejemplo, graficó que Lago Puelo “volvió a dar la espalda a los ríos Azul y Quemquemtreu”, dejando de lado “el proyecto para construir una costanera, donde la prioridad fue levantar un terraplén para protección para los vecinos ribereños. En realidad, avanzamos unos 13 o 14 kilómetros y ahora habrá que terminarla para ponerla en valor, tanto para los lugareños como para los turistas”.

Loteo

Por otra parte, Iván Fernández apuntó “a mantener el compromiso” del Concejo Deliberante en la adjudicación de 125 lotes en 14 hectáreas de tierras fiscales de Cerro Radal, sobre la ruta nacional 40, con el acuerdo del gobierno chubutense de que serían transferidas a la comuna para su urbanización. Al respecto, señaló que “somos respetuosos de la institucionalidad y vamos a continuar con eso. Trabajaremos y nos juntaremos con cada uno de los beneficiarios para empezar a diagramar todo ese loteo, abriendo las calles, tratando de bajar los fondos para instalar los servicios y que la gente también pueda empezar a pagar sus terrenos por una cuestión de seguridad para ellos y también porque a la municipalidad le sirve recaudar”.

Camino viejo

En correspondencia, el referente del PTP consideró “sumamente positiva” la propuesta de pavimentación del antiguo camino por Las Golondrinas que unía El Bolsón con El Hoyo por el faldeo del cerro Piltriquitrón, con financiamiento de Vialidad Nacional y con acuerdo de Vialidad Provincial. “Sabemos que hay una demanda histórica de los pobladores para mejorar su conectividad y el asfalto es sinónimo de desarrollo”, opinó.

Con todo, recordó que “además tenemos otro plan para hacer pavimento intertrabado en los callejones principales del paraje, que mejora la calidad de vida de los vecinos”.

El compañero de fórmula de Iván Fernández en la boleta del Partido del Trabajo y del Pueblo es Pablo Lapitzondo, mientras que los candidatos a concejales son Valeria Thalman, Rodrigo Cané, Inés Hansen, Pedro Del Torno, Sabrina Di Salvo, Sergio Sumiza y Noiana Fernández.

De igual modo, acompañan la lista del frente Arriba Chubut, que impulsa a Juan Pablo Luque como gobernador.