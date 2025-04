IVÁN FERNÁNDEZ ANUNCIÓ QUE «COMENZÓ LA FASE 2 EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAGO PUELO»

Durante este miércoles 2 de abril en el marco del 97° aniversario de Lago Puelo, el intendente municipal Iván Fernández, habló para todos los presentes y anunció con felicidad que a poco más de un año de gestión «si bien quedan muchas cosas por hacer en la recuperación de nuestra localidad, hoy finalizamos la primera fase en el plan de reconstrucción de Lago Puelo».

El intendente agregó, «está a la vista de todos, atendimos lo urgente, pusimos todos los recursos a disposición y muchísimas horas de trabajo desde el minuto cero de asumir para lograr en un contexto absolutamente complejo, con lo que nos propusimos para esta primera fase de La Reconstrucción».

IVÁN FERNÁNDEZ SOLICITÓ TENER MEMORIA:

«Recordemos de dónde venimos, con un municipio totalmente fundido que ni siquiera podía pagar los sueldos ni el aguinaldo, con un parque automotor desbastado que ni siquiera contaba con un camión recolector de residuos, sin herramientas de trabajo, con edificios institucionales, rutas, calles de asfalto y ripio, avenidas, puentes, plazoletas y espacios verdes abandonadisímos, servicios destruídos, entre tantas cosas. Pero hoy por hoy pese al contexto económico nacional, contamos con una administración municipal ordenada y en plena recuperación, y me alegra decir que junto al equipo económico que lidera Osvaldo García Noria pudimos acomodar los números de la municipalidad. Además logramos atender múltiples problemáticas urgentes que teníamos cuando asumimos y también pudimos preparar al pueblo para la temporada turística que teníamos encima».

El mandatario municipal también habló con los medios de prensa en el marco del aniversario de la localidad y mencionó que «hicimos un bacheo integral con Vialidad Provincial y cuadrillas municipales en todas las rutas (provinciales 16 y 45 y la nacional 40) que pasan por la localidad y estaban en muy mal estado, sin ningún mantenimiento, arreglamos puentes y pasarelas, pavimentamos a nuevo en conjunto con el gobierno de la Provincia accesos principales, rotondas y cruces, iluminamos un altísimo porcentaje de nuestro gran ejido municipal con luminarias públicas LED que iluminan mejor y gastan menos energía, recuperamos más de un 70% del parque automotor municipal entre vehículos utilitarios, camionetas 4×4, camiones y máquinas, nos re-equipamos con herramientas de trabajo para brindar soluciones a las múltiples necesidades, reconstruímos edificios destruídos entre ellos el gimnasio municipal, faltan cosas pero ya está operativo con jóvenes y adultos practicando deportes nuevamente después de mucho tiempo en su interior; finalizamos obras abandonadas en gestiones anteriores (algunas de ellas hasta con 7 años de antigüedad), colaboramos con otras instituciones de múltiples maneras, volvimos a traer alegría al pueblo con fiestas autofinanciadas de bajo costo, con un gran éxito y una inmensa afluencia de vecinos y visitantes generando un importante movimiento económico para los productores y vecinos que ofrecieron sus productos pero también con una inyección económica que benefició directa e indirectamente a toda la actividad comercial y turística de la localidad, entre los eventos destacados tuvimos el «Festival Cervecero del Bosque, y El Festival del Alfajor Patagónico» que casualmente realizaremos su segunda edición en Semana Santa (viernes 18 y sábado 19 de abril) y muchas cosas más que hicimos en este poco tiempo de gestión y con recursos muy limitados, todo con un gran esfuerzo municipal».

El intendente pudo brindar algunos detalles de la Fase 2 de La Reconstrucción, «Ahora comenzamos a trabajar en la fase 2, que es la parte de la reconstrucción más profunda de Lago Puelo. Se trata en su mayoría de cambios necesarios y obras importantes, como lo son las obras de agua, el mejoramiento de los servicios públicos que aunque mucho de esto no depende directamente de la Municipalidad gestionaremos todo lo necesario para que se invierta en toda la cuestión energética que tanto sufrimos. También lo importante de erradicar lo máximo posible los bosques implantados de pino (una especie invasora que perjudica a los ecosistemas nativos, desertifica el suelo y es altamente incendiaria) hablamos de reforestar con nativas o en los casos de los madereros cambiar la matriz productiva por cáñamo, una opción redituable y muchísimo menos perjudicial. Intervenir en las obras de defensa del Río Azul es crucial, no se hizo más nada desde el 2015 cuando terminábamos nuestra gestión, afortunadamente no llovió como tiene que llover en los últimos inviernos pero los que somos de acá de toda la vida sabemos del peligro del río en el invierno cuando las defensas no se trabajaron. El ordenamiento territorial, la regularización de las tierras y el crecimiento demográfico que no se controló en los últimos años también serán claves para tener un crecimiento controlado y ordenado».

El intentendente agregó, «Como esas obras, tenemos muchísimas más que serán sumamente importantes para lo que llamamos la FASE 2 DE LA RECONSTRUCCIÓN. Con decisión y gestión seguiremos poniendo al pueblo en el lugar que merece estar, como lo hemos demostrado siempre con hechos y junto a los vecinos que quieren lo mejor para el pueblo.» Finalizó el Intendente.