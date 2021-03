Investigación origen del fuego: en principio los primeros indicios indicarían que las causas estarían relacionadas con fallas en el sistema eléctrico

El director general de Defensa Civil del Chubut, José Mazzei adelantó las primeras informaciones que surgen de las tareas de investigación entorno al origen de los dos incendios desatados la tarde de ayer , en la zona de alta Las Golondrinas y el pinar de Cerro Radal, sobre la Ruta Nacional 40 , en principio las dos causa del inicio estaría relacionada con fallas en un transformador eléctrico en la zona alta de Las Golondrinas y el roce de cableado eléctrico en el sector de pinar en Cerro Radal , esto surge de videos y testimoniales recabados entre los vecinos de la zona, evidencias que deberá analizar la justicia.

AUDIO NOTA CON DIRECTOR GRAL DC DE LA PROVINCIA

Mazzei, adelantó que esas dos situaciones en el sistema eléctrico, podrían haber sido el origen de lo que terminó siendo una real catástrofe para la región, con cuantiosas pérdidas materiales; por el cual el gobernador Mariano Arcioni declaró a la cordillera como zona de desastre ígneo.

Hasta el momento no hay víctimas fatales

Así mismo el director de DC del Chubut, confirmó que en los rastrillajes hechos durante la jornada de hoy en los sectores más afectados por el fuego, por fortuna no se relevaron víctimas fatales. En ese sentido Mazzei dijo “por el momento no hay víctimas fatales, en los sectores rastrillados con remoción de escombros (Parcela 26); es una zona desbastada impresionante lo que el incendio género, por suerte no encontramos ninguna víctima fatal, solo daños materiales; nos queda rastrillar el sector detrás de la brigada de bosques”; a esto se añadió que también se realizan recorridas y relevamientos en el sector poblado del faldeo del Piltriquitrón.Las tareas en terreno, permitieron además tomar contacto directo e ir recopilando datos con la gente que se auto evacuo y empezó a acercarse a al lugar. “Esto nos permite armar un rompecabezas para ubicar a las personas que se autoevacuaron”, sostuvo Mazzei.Dichas tareas se despliegan con personal de DC Provincial, municipios, bomberos y policía, todos bajo la coordinación del Director General de DC del Chubut, José Mazzei.El funcionario provincial también informó que la jornada de ayer, en el marco de la emergencia ígnea, se puso en alerta al CUO Nacional, cuyo subcomandante arribó a la zona para hacerse cargo de la situación. En ese contexto se cuenta con la valiosa colaboración de 70 bomberos voluntarios y se puso en apresto a 10 provincias en caso de ser necesario reforzar las cuadrillas operativas.Así mismo se confirmó que espera para esta tarde el arribo al aeropuerto de Esquel de un avión hércules que transporta brigadistas del norte del plan nacional del manejo contra el fuego. Hoy en total son 230 el personal desplegado en los operativos de combate de incendios y asistencia a los afectados, de los distintos organismos intervinientes.