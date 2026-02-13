Intendentes de toda la provincia se suman a la querella impulsada por el Gobernador en la investigación por presuntas coimas para impedir el inicio de clases

A través de un comunicado conjunto, los distintos intendentes y jefes comunales respaldaron públicamente la acción judicial iniciada por el mandatario provincial y pidieron que la investigación llegue “hasta las últimas consecuencias”.

El Gobierno del Chubut informó que intendentes de distintas localidades de la provincia manifestaron formalmente su decisión de sumarse a la querella impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres en la causa que investiga presuntas coimas denunciadas por un dirigente gremial, las cuales habrían tenido por objeto generar disturbios e impedir el normal inicio del ciclo lectivo 2026.

A través de un comunicado conjunto firmado por más de treinta intendentes y jefes comunales, los titulares de los respectivos ejecutivos municipales expresaron su acompañamiento a la acción judicial y señalaron la necesidad de que la investigación avance con firmeza para determinar “qué intereses económicos o sectoriales podrían estar detrás de semejante atropello institucional”.

En el documento, los mandatarios locales remarcaron que conocen de primera mano “lo difíciles que fueron los años en los que nuestros chicos no pudieron estar en las aulas” y advirtieron que no se puede permitir que “un puñado de empresarios que se enriquecieron usufructuando recursos que pertenecen a todos los chubutenses intenten propiciar el no inicio de clases tomando como rehenes a los estudiantes”.

Asimismo, solicitaron al Gobernador que se continúe profundizando el trabajo conjunto entre Provincia y municipios para defender los recursos públicos y avanzar en la depuración de prácticas irregulares dentro de sectores estratégicos para el desarrollo de Chubut.

Por su parte, desde el Ejecutivo provincial destacaron el respaldo institucional de los intendentes como una señal clara de unidad frente a cualquier intento de desestabilización que afecte el derecho de los estudiantes a estar en las aulas y el normal funcionamiento de las instituciones.

En esa línea, remarcaron que actualmente la provincia atraviesa una etapa de orden, transparencia y reglas claras, y que no habrá retrocesos hacia esquemas donde los intereses particulares se imponían por sobre el interés general. “No vamos a volver al pasado ni vamos a permitir tampoco que quienes durante años condicionaron a la provincia pretendan hacerlo otra vez. La educación de nuestros chicos y la institucionalidad de Chubut no se negocian”, subrayaron desde el Gobierno.

