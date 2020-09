INTA acusa al juez federal de Bariloche de alentar las tomas de tierras

Desde la dirección zona Andina del INTA, se rechazó y criticó la medida del juez federal Gustavo Zapata, entorno al pedido de desalojo de las ocupaciones del de Loma del Medio en El Bolsón.

En ese marco Carlos Sarasola, director de INTA Bariloche, sostuvo que “El juez no dimensiona las implicancias negativas de este fallo para la zona y para las tierras de reservas forestales. Con o sin intención, alienta a que la gente tome”.

El rechazo del juez Zapata al pedido de la fiscal Federal Sylvia Little, se conoció el viernes, generando también la decisión y el contenido del fallo, múltiples expresiones de rechazo desde el arco político local y provincial.

Voces de la dirigencia política

• Mensaje: “Peligroso y alarmante”

Conocido el dictamen del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata , el intendente Bruno Pogliano a través de una comunicación oficial expresó entorno a la decisión del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, quien no reconoce un delito en la ocupación de tierras de la reserva forestal Mirador del Azul – Cabeza del Indio de El Bolsón” es peligroso y alarmante el mensaje que expresa el magistrado en su resolución, dado que al no reconocer delito en la usurpación de tierras fiscales promueve este accionar, imponiéndole además a los Poderes Ejecutivos la cesión de las mismas”, sostuvo el mandatario de El Bolsón.

• Es inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras

Lo expresó la Gobernadora, Arabela Carreras, rechazó el fallo del juez federal Zapata, de no reconocer un delito en la ocupación de predios en El Bolsón. «Es inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras», dijo la Mandataria.

Que además subrayó “sentado en la comodidad de la silla de su despacho se desentiende de los problemas y las soluciones reales para una situación tan compleja como la habitacional”.

El dictamen además impone un plazo de 15 días para que el Municipio, la Provincia y la Nación arbitren las medidas necesarias tendientes a otorgar alojamiento a las familias que ocupan los predios.

“Pensar que se puede dar albergue a 130 familias en 15 días es estar completamente ajeno a la realidad y a los problemas que enfrentamos diariamente los Poderes Ejecutivos”, remarcó.

Carreras manifestó que los Gobiernos “gestionamos, pero no hacemos magia” y entendió que “si pudiéramos generar alojamiento para cientos de familias en forma instantánea ya lo hubiéramos hecho y no tendríamos un problema habitacional”.

Intendentes de Juntos rechazan un fallo judicial que legitima usurpaciones

• El Juez se olvida de la letra y espíritu de la constitución Nacional

Así coincidieron en manifestarse el conjunto de los intendentes de Juntos Somos Río Negro , en rechazo a la decisión del juez, y apoyo al intendente de El Bolsón Bruno Pogliano.

Al tiempo que puntualizaron “El juez pretende definir una situación compleja desde su despacho, buscando imponer una determinada política a los intendentes atribuyéndose funciones que no le corresponden”.

Para los jefes comunales, al invadir la esfera de actuación propia de otros poderes del Estado el juez “se olvida de la letra y del espíritu de la ley y de la Constitución Nacional”.

Además remarcaron que “El juez no alcanza a visualizar los alcances de este fallo, que nos coloca a las ciudades como rehenes de cualquier aventura de usurpación”.

• Un fallo que invita a tomar territorios

En tanto se informó que el sábado visitó El Bolsón el ministro de gobierno Rodrigo Buteler, quien se reunió con el intendente Pogliano y miembros de gabinete.

El funcionario provincial en consonancia con la postura del gobierno provincial, expresó su acompañamiento al gobierno municipal , quien había puesto toda su esperanza en una resolución al problema con un desalojo pacifico , cuestión que Zapata rechazó , con un falló imposible de cumplir, asevera desde el arco político oficial Rionegrino.

En ese sentido, Buteler, hizo hincapié en que no se busca un desalojo violento, en tanto subrayó que lo que se pretende es recuperar es un espacio del gobierno nacional, de uso y aprovechamiento público, dijo en relación al valor turístico ambiental de la reserva en puja.

Así mismo el Ministro coincidió con la expresiones del director del INTA Bariloche, al sostener que el fallo del juez federal Zapata, es “ casi una invitación a tomar territorios federales y provinciales”