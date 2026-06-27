Inició la obra del nuevo gimnasio de El Hoyo



En la tarde de hoy, El gobernador del Chubut Ignacio «nacho» Torres, junto al intendente de El Hoyo, César Salamín, dieron inicio formal a la obra del gimnasio municipal. La nueva infraestructura se construirá en el marco del Plan Provincial Gobernador Galina, demandará una inversión superior a los 3.300 millones de pesos y contará con un plazo de ejecución de 540 días corridos.

El gobernador destacó que “durante muchos años vimos cómo los recursos públicos se utilizaban para otros fines, mientras las obras que necesitaba la gente quedaban postergadas”. Además, remarcó que “cuando no se roba, se pueden hacer los gimnasios, las viviendas en tiempo récord, los hospitales, los Juegos Comunales y todas esas obras que mejoran la vida cotidiana de los vecinos”.

Ignacio «nacho» Torres se refirió también a las obras realizadas por la provincia en la comarca: “Es un acto de justicia que El Hoyo recupere su gimnasio, que Epuyén tenga el hospital que se merece, que las viviendas de la Comarca se terminen en tiempo y forma y que obras estratégicas como la Línea El Coihue finalmente se concreten”, afirmó.

Además, César Salamín sostuvo que: “Tuvimos mucho trabajo estos dos años para poder avanzar con el proyecto, ya que había muchas cuestiones técnicas a resolver con la titularidad de la tierra y el acceso a los servicios en el predio». Además, insistió: “Cuando nosotros anunciamos una obra es porque realmente se va a hacer y hoy lo estamos demostrando”.

En este marco, el intendente aseveró: “Las obras públicas se hacen con fondos públicos. Ningún privado iba a venir a invertir más de 3.300 millones de pesos para construir un gimnasio municipal. Esta obra la hace la Provincia y es posible gracias a una decisión política de nuestro gobernador”.

El gimnasio estará ubicado dentro del predio polideportivo municipal, donde ya funciona la pista de atletismo y canchas al aire libre, generando así un espacio donde se centralizarán gran parte de las actividades deportivas de la localidad.

La obra contará con: hall de entrada, área administrativa, bufete, área de gradas, cancha cubierta de básquet, handball, fútbol, voley, vestuarios, núcleos sanitarios, salas de máquina y salas de guardado.

El llamado a licitación para la construcción del nuevo Gimnasio Municipal se realizó en enero con la aprobación del presupuesto oficial de 3.362.041.328,28 pesos. La empresa cargo de la obra es Capman S.R.L.