Incendios en la Comarca: Allanan la Delegación de la Dirección General de Servicios Públicos

Un equipo encabezado por el Fiscal Jefe, Carlos Díaz Mayer, realizó esta mañana un allanamiento en la delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos del Chubut, ubicada en Lago Puelo. La medida se realizó en relación a la investigación de los incendios acaecidos el 9 de marzo de este año en El Hoyo, Lago Puelo y Cholila.

El equipo de la Fiscalia de Lago Puelo realizó una recorrida por los electroductos con el Director de la Delegación. Como resultado del allanamiento se secuestraron seis biblioratos con información que deberá ser procesada y analizada en el contexto de la investigación.

La investigación se inició a partir de las comunicaciones policiales que dieron cuenta de la existencia de fuego en distintos sitios dentro de la jurisdicción de la Oficina Fiscal de la Comarca. A partir de ello se abrieron tres legajos que investigan los incendios acaecidos el 9 de marzo de 2021, a partir de las 14 horas en la ciudad de El Hoyo, Lago Puelo a las 17 horas y en Cholila a las 19:00, aproximadamente. El primero de los incendios se observó en la zona alta de Golondrinas, jurisdicción de la Comisaría Distrito El Hoyo. Luego se observaron y registraron los focos ígneos en jurisdicción de la Comisaría de Lago Puelo identificado en la zona de Cerro Radal; y en la Comisaría de Cholila. Los primeros dos eventos ígneos dejaron una cantidad estimada de 350 familias sin hogar, sin fuentes de trabajo, tres víctimas fatales y varias personas con distintas heridas.

Ese siniestro, representa una de las catástrofes ambientales más grandes de la localidad, la jurisdicción, y la provincia, por la gran cantidad de superficie afectada y todas las consecuencias que podría generar en los próximos tiempos. Los daños, del último relevamiento, confirmaron la afectación de más 500 viviendas -en muchos casos, con pérdidas totals

Los investigadores requirieron a la División Investigación de Siniestros de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, medidas periciales, para determinar el sitio donde se originaron los incendios y los motivos, y, en su caso, determinar la intencionalidad.

Qué dice el informe de la División de Siniestros de la Policía Federal

Se individualizaron 4 focos: uno en la zona de Golondrinas, el segundo en la zona de Cerro Radal, y los otros dos en focos en cercanía de Cholila. Del informe surge que solo en relación al primero es posible enmarcar como una omisión por un sujeto individualizable.

Las conclusiones: fg…En virtud de estas determinaciones, estamos en condiciones de afirmar que la causa productora de los presentes sucesos, se relaciona: Foco N° 1 – Golondrinas: incidencia térmica producto de la línea aérea de media tensión sobre la conífera de los arboles adyacentes…».

En relación a los restantes, se indicó «…Foco N°2 – Cerro Radal: El empleo de un elemento capaz de generar una llama libre, tal es el caso de fosforo, encendedor, mechas de papel previamente acondicionados y encendidas; que tomaran contacto con material subdividido, como ser hojarascas, ramas pequeñas, pinocha, etc., es decir de cierta facilidad combustiva. Foco N° 3- Ruta Provincial 71 Km 25,5: El empleo de un elemento capo 7 de generar una llama libre, tal es el caso de fosforo, encendedor, mechas de papel previamente acondicionadas y encendidas; que tomarán contacto con material subdividido, como ser hojarascas, ramas pequeñas, pinocha, etc., es decir de cierta facilidad combustiva. Foco N° 4- Ruta Provincial 71 Km 22: El empleo de un elemento capaz de generar una llama libre, tal es el caso de fosforo, encendedor, mechas de papel previamente acondicionadas y encendidas; que tomaran contacto con material subdividido, como ser hojarascas, ramas pequeñas, pinocha, etc., es decir de cierta facilidad combustiva…» (Fdo. Subcomisario Luis Maria DIAZ, 2do. Jefe de la División Investigación de Siniestros de la Superintendencia Federal de Bomberos).

El foco de la investigación

El informe presentado por el equipo de Díaz Mayer, indica que en virtud de las conclusiones arribadas en el informe, las tareas de investigación desplegadas, los restantes informes, entrevista, inspección ocular y demás tareas de rastrillaje en la zona, permiten enfocar el objeto de esta investigación con mayor probabilidad de éxito respecto del Foco N° 1; y, en relación a los restantes, habrán de resolverse en cada legajo de investigación.

“Con el grado de certeza requerida, podría ser la falta u omisión de un mantenimiento adecuado, las circunstancias que determinaron el inicio del foco ígneo en la zona baja del tendido eléctrico”, indicó el fiscal en el pedido de allanamiento.

Qué buscan en la documentación

La Fiscalía quiere establecer si la autoridad de aplicación delegó o subcontrató el servicio de mantenimiento, en uno o varios Municipios u otra empresa, o asumió bajo su completa tutela la realización; si el Ministerio asignó las partidas presupuestarias a la Dirección General, para que ésta envíe fondos a la Delegación del Noroeste, para implementar su ejecución; y si esa ejecución correspondía a la Dirección, a la Delegación, o a quien.