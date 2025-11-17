Incendio forestal fuera de control en El Pedregoso

Pasadas las 16:15 de hoy, se desató un incendio en la ladera este del cerro Pirque ( lado oeste del rio Epuyen) en Paraje El Pedregoso, entre el límite de El Hoyo y Epuyen.

El fuego se desató detrás de la laguna Plesiosario en cercanías de un complejo de cabañas en construcción y en contados minutos a raíz de las condiciones climáticas adversas por fuertes vientos se volvió incontrolable.

Luis Fernandez, uno d elos jefes del SPMF Las Golondrinas, indicó que la emergencia meterorologica por vientos, complica el combate de las llamas, en ese marco confirmó que

tras la evaluación técnica del escenario igneo , decidieron la evacuación preventiva de la población del sector ubicada al pie del cerro en el ejido municipal de Epuyen .

“ Tenemos una situación critica por el viento con multiples focos secundarios, por eso la orden de evacuación. Es un sector de alta combustibilidad con vegetación tupida”, explico.