Imputación por robo de dinero tras dañar la ventanilla de un vehículo en El Bolsón

Un hombre fue imputado por el robo de tres millones de pesos cometido tras romper la ventanilla de un vehículo en la vía pública. Se le impuso un mes de prisión preventiva.

Según la acusación, el 24 de febrero, alrededor de las 14:08 horas, en la intersección de las calles Onelli y Padre Feliciano de El Bolsón, el imputado descendió de una camioneta y, utilizando un destornillador, rompió la ventanilla de un automóvil estacionado frente a un comercio. Luego se apoderó ilegítimamente de la suma de 3.000.000 de pesos junto a documentación impresa, y se dio a la fuga en dirección al límite interprovincial con Chubut.

El dinero fue posteriormente hallado en el interior del vehículo del imputado, ordenado de la misma forma y con las mismas características que presentaba al momento del hecho, tras tareas de investigación que permitieron su localización en el Parque Nacional Lago Puelo. Ayer por la tarde le fue restituído a la víctima.

Durante la audiencia se llevó adelante el control de legalidad de la detención, que fue declarado válido por el juez de Garantías interviniente, al verificarse el cumplimiento de los plazos legales y el resguardo de los derechos del imputado.

Como sustento probatorio, la Fiscalía mencionó la denuncia penal, el testimonio de un testigo presencial, registros fílmicos de cámaras de seguridad privadas y del sistema 911, la lectora de patentes que acredita el recorrido del vehículo, la identificación digital del imputado vinculada al rodado utilizado y el informe elaborado por la División Judicial de Investigaciones de El Bolsón.

El hombre fue asistido por la Defensa Pública Penal, que no formuló objeciones a la formulación de cargos.

El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por el delito de robo simple, conforme al artículo 164 del Código Penal, y dispuso un plazo de dos meses para la investigación penal preparatoria, que vencerá el 26 de abril de 2026.

Asimismo, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por el mismo plazo, en atención a que no posee domicilio en esta provincia, cuenta con antecedentes penales de cumplimiento efectivo y registra procesos en trámite en otra jurisdicción, circunstancias que —según lo expuesto— permitirían prever una eventual condena de cumplimiento efectivo.

La Defensa Pública se opuso a dicha solicitud y propuso alternativas para que su asistido transite el proceso en libertad. Finalmente, el magistrado impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el término de un mes, en función de los riesgos procesales evaluados.