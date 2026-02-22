Importante operativo policial permitió desarticular cinco puntos de venta de drogas en Trelew

Tras más de dos meses de investigación, se realizaron cinco análisis simultáneos que permitieron secuestrar cocaína fraccionada y lista para su comercialización, además de una suma de dinero en efectivo. Cuatro personas quedaron imputadas por comercio de estupefacientes

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y de la Policía del Chubut, llevó adelante un amplio operativo, ejecutado por la División Drogas Peligrosas de Trelew, que permitió desarticular cinco puntos de venta de estupefacientes que funcionaban bajo la modalidad de narcomenudeo en distintos sectores de la ciudad.

La investigación, coordinada por la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, se expandió por más de dos meses y permitió reunir pruebas contundentes sobre la distribución de cocaína en los barrios Moreira III, Progreso y Democracia. Con los elementos probatorios incorporados a la causa, el Fiscal Federal interviniente ordenó la ejecución de cinco allanamientos simultáneos que se realizaron en horas de la madrugada.

Durante las diligencias se incautó una importante cantidad de dosis de cocaína listas para su venta, dos vehículos presuntamente utilizados para el traslado y distribución de la sustancia, balanzas digitales de precisión, elementos destinados al fraccionamiento, teléfonos celulares y una suma considerable de dinero en efectivo vinculada a la maniobra investigada.

En el marco del operativo, cuatro personas mayores de edad fueron imputadas por infracción a la Ley 23.737 y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Los procedimientos contaron con la intervención coordinada de la División Drogas Peligrosas de Trelew, con el apoyo operativo del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y de la Guardia de Infantería de Rawson, garantizando el cumplimiento de las medidas judiciales dispuestas y el normal desarrollo de los allanamientos, bajo la órbita de la Justicia Federal.